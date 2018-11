Cronaca



Altro che accattoni: multati in due, avevano 470 euro in monete

giovedì, 1 novembre 2018, 20:31

Si è tenuta nel pomeriggio al Centro operativo comunale della Protezione Civile di Lucca la riunione di tutti i rappresentanti della macchina organizzativa e logistica di Lucca Comics & Games per fare un bilancio della seconda giornata.

Trenitalia ha registrato un flusso molto intenso di arrivi soprattutto nella tarda mattinata, entro le ore 14,30 sono arrivate in stazione circa 20 mila persone. Parcheggi straordinari esauriti eccetto Polo Fiere con un totale di poco più di 5 mila veicoli posteggiati. Metro srl per fare fronte al pubblico da domani, venerdì 2 e poi sabato 3 novembre, rafforzerà il servizio trasporto dal Polo Fiere portano il numero di navette a tre navette che in contemporanea transiteranno verso il centro storico.

Per quanto riguarda il 118 si sono registrati solo 12 interventi con codici di bassa intensità di cure. Non si sono verificate criticità particolari anche se in via delle Tagliate, nella zona del cimitero, si sono verificati rallentamenti dovuti al grande afflusso di veicoli nei parcheggi. Risolti i problemi di rallentamento di ieri in viale Nieri con la riapertura a senso unico, direzione nord, del tratto di viale Carducci che arriva in piazzale Boccherini.

Nuova giornata di grande lavoro per gli agenti della Polizia Municipale con i nuclei di sicurezza urbana e di Polizia annonaria: il personale ha verificato tutte le aree di parcheggio esterne alle Mura urbane con particolare attenzione al Palatucci, Don Baroni e al Cimitero Urbano ed è stato presente nel centro storico nelle piazze e vie principali, controllando con particolare attenzione la vendita abusiva e l'accattonaggio. Sono stati controllati anche due parcheggi privati in via delle Tagliate e via per Sant'Alessio, posti sotto verifica 17 temporary shop e un esercizio di vendita in sede fissa.

Le sanzioni hanno colpito 10 persone per commercio abusivo su area pubblica con relativo daspo e sequestro della merce e attrezzature in piazza San Michele, piazza Napoleone, viale Regina Margherita e Corte dell'Angelo; effettuati sette sequestri amministrativi della merce abbandonata da venditori abusivi in via San Paolino sulla circonvallazione e in via Angeloni; tre multe per vendita di armi bianche (vietate da apposita ordinanza) due sanzioni per pubblicità abusiva e una per regolamento decoro urbano in via Veneto; altre due multe hanno riguardato l'omessa comunicazione e cessazione di esercizio commerciale in via Vittorio Veneto e la vendita di bevande in vetro. Un caso di volantinaggio in verifica amministrativa.

Multati due accattoni molesti in centro storico con sequestro delle somme per un totale di circa 1500 pezzi in moneta che ammontano a 470 euro

Infine sono state effettuate 7 rimozioni veicoli, 75 contravvenzioni per infrazioni del codice della strada, multate 106 autovetture per sosta su aiuole o aree verdi.