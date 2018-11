Ancora un corso BLSD

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 9 novembre 2018, 15:23

Si tratta di Lotti Yerson, di 22 anni, lucchese naturalizzato, condannato per diversi episodi di furto, consumati in città. Nell'ultimo mese era stato arrestato due volte per reati contro il patrimonio. Ieri la corte di appello di Firenze aveva emesso l'ordine di carcerazione

venerdì, 9 novembre 2018, 08:52

Ai carabinieri ha riferito di svolgere attività lavorativa come muratore e di aver sempre osservato le leggi, fino a quando, per necessità derivanti dal sostentamento della propria famiglia, composta dalla moglie e da due figli minori, in un momento di minori opportunità lavorative, è caduto nella tentazione dello spaccio di...

giovedì, 8 novembre 2018, 17:57

La pista ciclopedonale di Sant'Anna, che da via Sarzanese (altezza via Vecchi Pardini) conduce a viale Einaudi, è a un passo dal diventare operativa. Mancano infatti gli ultimi interventi e sarà pienamente utilizzabile

giovedì, 8 novembre 2018, 11:15

Costanza Galli, da anni alla guida dell’hospice di Livorno, è stata nominata (Del. DG n. 908 del 29/10/2018) direttore della struttura complessa che sovraintenderà alle cure palliative su tutto il territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest

giovedì, 8 novembre 2018, 10:45

Riceviamo e volentieri pubblichiamo una segnalazione pervenuta alla Gazzetta relativa al degrado e all'incuria in cui versa il vicolo S. Tommaso, che costeggiando la chiesa di S. Maria Forisportam conduce all’omonima piazza ove si trova la scuola primaria Pascoli

mercoledì, 7 novembre 2018, 20:10

Gabriella Cisoni lo aveva querelato per un titolo apparso in calce a una lettera pubblicata dalla Gazzetta di Lucca. Per il giudice il fatto non costituisce reato. Parla l'avvocato Cristiana Francesconi