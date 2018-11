Cronaca



Arte di strada, in arrivo il regolamento: sì piccoli impianti amplificazione, no all'uso di animali

lunedì, 5 novembre 2018, 15:54

di eliseo biancalana

Giocolieri, mimi, statue viventi, danzatori, burattinai, saltimbanchi, cantanti, musicisti, clown, fachiri, cantastorie, madonnari, prestigiatori, mangiatori di fuoco, body artist, acrobati. Il comune di Lucca sta preparando un regolamento sull'esercizio dell'arte di strada. Il testo è all'esame della commissione consiliare attività produttive.

Secondo la bozza di regolamento, per arte di strada saranno intesi quelli spettacoli che si svolgono senza palcoscenico e platee e con il pubblico disposto in cerchio, oppure quelli svolti in modo itinerante con il pubblico in movimento, in ogni caso realizzati dagli artisti grazie solo alle loro capacità o attraverso l'impiego di un minimo di strumentazione. Il numero degli addetti impiegati nell'attività dovrà essere inferiore a 8. Nelle intenzioni della giunta non dovrebbero invece rientrare nella fattispecie degli artisti di strada chi realizza quadri, fotografie artistiche, ritratti e simili, per esporli e venderli.

Per quanto riguarda le modalità di esercizio dell'attività (aree, orari, durata, prescrizioni particolari) queste dovrebbero essere stabilite con un apposito provvedimento adottato dal comune. Dovrebbe comunque essere consentito l'uso di piccoli impianti di amplificazione, ma le emissioni non potranno superare i limiti di legge e di regolamento. Proibiti invece l'uso di installazioni permanenti, qualsiasi forma di pubblicità o di commercio e l'impiego di animali. I madonnari non dovranno usare materiale che possa danneggiare il selciato. L'artista non potrà esigere un corrispettivo per assistere alle sue esibizioni; potrà però utilizzare un contenitore o un cappello per raccogliere denaro dal pubblico. Le violazioni delle norme del regolamento, anche se diverse, per tre volte nell'arco dell'anno solare, comporteranno l'esclusione dalla possibilità di esercitare l'arte di strada nel comune per 180 giorni.

Un apposito provvedimento dovrebbe anche stabilire le modalità con le quali gli artisti dovranno comunicare la loro presenza al comune, e dovrebbe pure essere predisposto un sistema di prenotazione informatico o cartaceo.