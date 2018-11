Cronaca



Auto contro scooter: incidente a san Concordio

martedì, 13 novembre 2018, 17:05

Incidente stradale intorno alle 16.40 alla rotatoria tra via Consani e Via Nottolini. Un suv Kia, condotto da una donna, ha urtato uno scooter con in sella un ragazzo che è stato sbalzato a terra. Sul posto è arrivata un'ambulanza della Misericordia di Lucca che ha caricato il paziente trasferendo al pronto soccorso del San Luca in codice giallo. Rallentamenti del traffico dovuti all'incidente.