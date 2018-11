Cronaca



Autopsia per Riccardo Benvenuti, sabato i funerali

mercoledì, 14 novembre 2018, 17:45

Sono stati fissati per sabato mattina alle 10 in S.Frediano i funerali di Riccardo Benvenuti. In giornata è arrivato il nullaosta del magistrato dopodiché i medici dovranno procedere all'autopsia.