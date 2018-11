Cronaca



Benvenuti, morto un grande pittore e un uomo buono

martedì, 13 novembre 2018, 22:21

di daniela nardi

Riccardo Benvenuti, noto pittore lucchese di fama internazionale, è deceduto nel tardo pomeriggio di oggi a seguito di un malore che lo ha colpito mentre era alla guida della propria autovettura in Viale Europa, provocando un incidente in cui sono rimaste coinvolte anche una nonna con la nipotina che si trovavano nell’auto colpita da quella di Benvenuti.

Benvenuti, classe 1939, era un artista noto ben oltre le mura di Lucca. Diplomato all’istituto Passaglia era stato insegnante di disegno, storia dell’arte e figurino nelle scuole della provincia lucchese sino al 1985. Iniziò a fare il pittore all’incirca nel 1958 e la sua prima mostra personale si tenne al Circolo Ufficiali di Lucca. Aveva vissuto, lavorato ed esposto oltre che a Lucca anche a Parigi e in America (Miami, New York e Los Angeles), con più di 300 mostre personali.

E’ difficile sintetizzare l’arte di Benvenuti, tutta la sua eccellente produzione artistica. Di lui, che aveva all’attivo numerose monografie, hanno scritto illustri critici ed esperti d’arte. All’unisono sono state lodate le donne dipinte da Benvenuti, seducenti, eleganti, enigmatiche insieme alla tecnica eccelsa del maestro, fatta di luci ed ombre che si alternano creando una sorta di magia nei suoi dipinti.

Benvenuti collaborò con Salvador Dalì, con cui realizzò la "Medaglia dell'Augurio", coniata dalla Gold Market di Milano.

Il grande pittore si fece in qualche modo ambasciatore, con la sua arte, della grandezza di un suo illustre concittadino, il maestro Giacomo Puccini per il quale, anche attraverso la Puccini Foundation, allestì varie mostre dedicate al musicista a New York, a Chicago e a Madrid. Benvenuti realizzò anche una serie di porcellane da collezione “Le donne di Puccini”.

Nel maggio 2003 espose al museo nazionale dell’Avana Vecchia (Cuba), patrimonio mondiale dell’Unesco, una mostra dedicata a "Le donne di Puccini e i paesaggi della musica".

Per il centenario di Madama Butterfly nel 2004 allestì, prima a Lucca e poi a Firenze, l’omonima mostra.

Un altro grande legame artistico il maestro Benvenuti lo stabilì col mondo calcistico e con quello sportivo in generale: realizzò diversi manifesti in occasione dei campionati mondiali di calcio, delle Olimpiadi di Los Angeles, dei campionati mondiali di pugilato e del giro ciclistico d'Italia.

Nel 2004, in occasione dei campionati europei di calcio, su incarico del Ministero degli Affari Esteri, fu l’unico pittore a rappresentare l’Italia in Portogallo, nella serie di manifestazioni «L’Italia della cultura entra in campo», realizzando una mostra tematica «Il sogno del calcio», a Lisbona.

Nel 2006, durante i mondiali di calcio, realizzò - unico pittore invitato - la mostra personale dal titolo «L’Emozione del Calcio», nella sede esclusiva di «Casa Azzurri» a Duisburg in Germania. Poi creò il manifesto ufficiale in occasione della vittoria della Nazionale Italiana Campione del Mondo.

Riccardo Benvenuti è stato anche scenografo per il cinema, illustratore di libri per ragazzi e forse non tutti sanno che il ritratto che fece a fine 2004 al famoso Varenne per la Snai venne poi utilizzatocome logo dei biglietti della lotteria Gran Premio di Agnano nel 2005.

Il pittore lucchese era molto apprezzato anche dalle più alte istituzioni italiane e d’Europa, per le quali realizzò diverse esposizioni ed opere, come il grande dipinto rappresentante Garibaldi creato nel 2007, su commissione del Ministero degli Affari Esteri, per i 200 anni dalla nascita e sempre nel 2007 venne ricevuto dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano a cui donò un suo dipinto a nome dell’UNCI.

Riccardo Benvenuti non era soltanto un grande artista, ma anche una persona buona, che credeva molto nell’amicizia e che, nonostante la fama e il successo mondiali, aveva mantenuto strettissimi rapporti con gli amici lucchesi senza montarsi la testa.

Proprio gli amici più intimi - molti dei quali compagni sin dall’infanzia trascorsa a giocare tra i vicoli del centro storico - lo ricordano, increduli e scioccati per la terribile tragedia, come un uomo molto buono, generoso con tutti, che faceva beneficenza non solo attraverso i canali ufficiali, ma che era sempre pronto ad aiutare in concreto chi si trovava in difficoltà anche nel quotidiano, intervenendo in prima persona, ma in modo discreto, per risolvere situazioni difficili.

Benvenuti si vedeva con il suo gruppetto di amici, quasi tutti ormai sull’orlo dell’ottantina, con regolare frequenza, almeno una volta ogni due settimane organizzavano pranzi o cene a cui lui non mancava mai.

“Ci sentivamo due volte al giorno e pranzavamo insieme quasi tutte le domeniche - racconta uno dei migliori amici di Benvenuti, Umberto Consani - Riccardo era un fratello per me, era davvero tanto buono, pensava sempre più agli altri che a se stesso. Era rimasto una persona umile, si scherniva sempre con fare imbarazzato ogni volta che qualcuno, incontrandolo, lo definiva un grande pittore. Proprio domenica aveva riferito che accusava un disturbo al cuore - “è come se il cuore mi andasse in qua e in là” - e gli avevamo raccomandato di fare un controllo con urgenza, di non sottovalutare il problema, ma purtroppo non ha fatto in tempo”.

Riccardo Benvenuti aveva perso di recente una nipote di giovane età e, all’incirca un anno fa, anche la moglie. Lascia tre figli.