Cronaca



Cannabis Store, i ladri raddoppiano, ma non portano via nulla

venerdì, 2 novembre 2018, 10:47

Ci hanno provato anche questa notte, i ladri, a portar via qualcosa dallo stand del Cannabis Store sulle mura urbane. Questa volta, però, è andata male visto che i proprietari avevano trasferito la merce durante la serata proprio per evitare un'altra spiacevole sorpresa come la prima notte di Comics, quando i malviventi si sono impossessati di merce per 130 mila euro. "E' incredibile - commenta Andrea Gadducci - Due volte in due giorni è un record e questo nonostante la vigilanza riservata dataci dall'organizzazione dei Comics. Per fortuna avevamo portato via tutto e i ladri sono solo entrati, ma mi sembra veramente allucinante. E' evidente che ci hanno presi di mira. Tra l'altro ho saputo che hanno rubato anche una pila di maglie in uno stand qui vicino".