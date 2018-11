Centro storico, vicolo San Tommaso nel degrado

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 8 novembre 2018, 11:15

Costanza Galli, da anni alla guida dell’hospice di Livorno, è stata nominata (Del. DG n. 908 del 29/10/2018) direttore della struttura complessa che sovraintenderà alle cure palliative su tutto il territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest

mercoledì, 7 novembre 2018, 20:10

Gabriella Cisoni lo aveva querelato per un titolo apparso in calce a una lettera pubblicata dalla Gazzetta di Lucca. Per il giudice il fatto non costituisce reato. Parla l'avvocato Cristiana Francesconi

mercoledì, 7 novembre 2018, 16:31

Oggi il sindaco di Capannori LucaMenesini, insieme all’assessore Serena Frediani, ha incontrato in Comune le infermiere del blocco operatorio dell’ospedale “San Luca” di Lucca che da tre anni portano avanti l’attività “Giochiamo in sala operatoria”

mercoledì, 7 novembre 2018, 14:10

Partiranno in questi giorni i lavori curati dalla Provincia dello storico Palazzo Lucchesini, che ospita il Liceo classico "Machiavelli". E' in corso di allestimento, infatti, da parte delle ditte incaricate dall'ente di Palazzo Ducale il cantiere per la sistemazione e la riqualificazione della tetto del palazzo e delle facciate dell'edificio,...

mercoledì, 7 novembre 2018, 09:22

Sabato 10 novembre dalle 10 alle 18 la Sezione di Lucca del Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta (CISOM) sarà in piazza XX Settembre (angolo Piazza Napoleone) con il suo gazebo a raccogliere coperte per coloro che saranno più esposti alla prossima emergenza freddo, ovvero i senza fissa dimora

martedì, 6 novembre 2018, 14:48

onclusa la manifestazione Lucca Comics&Games, infatti, sono ripartiti i lavori che porteranno al completamento della nuova infrastruttura, parte integrante e fondamentale del percorso promosso dall'amministrazione Tambellini per la rinascita del quartiere Sant'Anna