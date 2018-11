Cronaca



“Chiasso di Natale”, Chiasso Barletti rivive e si tinge di Natale con l’apertura di sei temporary store

sabato, 24 novembre 2018, 12:19

di giulia del chiaro

Rilanciare l’artigianato locale e rivitalizzare una delle vie più storiche della città, Chiasso Barletti. Questo l’obiettivo di fondo dell’iniziativa, attivata su proposta di Paola Granucci, titolare dell’agenzia immobiliare che in Chiasso Barletti ha sede, e sostenuta dal comune di Lucca e da Confcommercio, che ha promosso l’apertura, per il periodo natalizio, di sei temporary store artigiani, e non, inaugurati questa mattina nel vicolo.

“Una via storica che merita attenzione – ha spiegato l’assessore Mercanti – e che, ci auguriamo, torni ad essere appetibile anche grazie a questa novità di natale”.

Un impegno, quello di Paola Granucci, che si sta protraendo nel tempo con il raggiungimento di molti degli obiettivi e dei buoni auspici, di un decollo del vicolo nascosto tra via Fillungo e piazza San Michele e troppo spesso dimenticato, che a fine estate erano stati avanzati e che, già nel mese di settembre, avevano visto l’approdo nella via di Chocolat, cioccolateria artigianale da anni affermata in città, e di un negozio di abiti vintage, “Fat mama”. “Una sinergia tra mondo dell’imprenditoria, amministrazione comunale e Confcommercio che – ha sottolineato il presidente di Confcommercio, Ademaro Cordoni – speriamo duri nel tempo.”

Quattro gli artigiani che hanno aderito al progetto, prendendo in affitto altrettanti fondi che affacciano sulla strada, e che in maggioranza hanno sposato l’iniziativa per sperimentare la possibilità di aprire una sede fissa nella via. Chiasso Barletti, infatti, offre fondi caratteristici e di varie dimensioni a prezzi che si aggirano tra la metà ed un terzo di quelli di altre vie centrali della città. “Siamo una realtà lucchese presente sul territorio da una decina di anni – ha raccontato, infatti, la titolare di RossoRamina, manifattura ceramica di Segromigno – e, fino ad ora, abbiamo avuto solo un laboratorio, con showroom annesso. Abbiamo, dunque, colto quest’opportunità per sperimentare un’idea che coltiviamo da tempo, quella di aprire un negozio e di farlo nel centro storico”.

Tra gli artigiani è possibile trovare, oltre a RossoRamina, “Fantasie di luce”, di Barbara Moriconi, con creazioni uniche di paralumi in tessuti pregiati e telai progettati dalla titolare stessa. Dal lato opposto del vicolo le borse “Villatrentuno” fatte a mano, completamente personalizzabili e realizzate dalla giovane lucchese Emilia Poli creatrice del marchio che, anche se fondato su una vendita online capace di estendersi oltre i confini nazionali, è pensato e creato a Lucca e questo lo rende fortemente sensibile alla valorizzazione del territorio che, come ha spiegato Emilia Poli, “è ricco di realtà artigianali belle e spesso poco conosciute proprio nel territorio da cui sono nate. Questo rende fondamentale per noi aderire al sogno di creare una via artigianale in città e di farlo rivitalizzando un vicolo come questo”. Un’altra bottega artigiana presente è quella di Stefano Rossi di un’azienda di Ghivizzano, Arsnova Rossi, che, dal 1955, realizza presepi di cartapesta fatti a mano, proseguendo una tradizione capace di resistere all’avvento dell’uso della plastica in questo settore, e altri complementi d’arredo.

Al di là dell’artigianato altre due attività hanno preso parte all’obiettivo comune di restituire voce e visibilità alla strada: i vivai Paoletti, che per l’occasione hanno allestito uno dei fondi per la vendita di alberi di natale con la possibilità di consegne a domicilio, ed il Corsaro stock nato dall’idea del titolare di un banco di capi d’abbigliamento firmati di Forte dei Marmi che, da poco approdato con un negozio a Firenze, ha colto l’occasione per sperimentare una possibile apertura anche su Lucca.

Felici della proposta i titolari di altre attività già presenti nel vicolo il cui augurio è che l’evento, ed il clima natalizio che si respirerà durante il prossimo mese passando dalla via, possa avere riscontri positivi, in termini di visibilità e di richiamo della clientela, anche una volta terminate le festività affinché Chiasso Barletti torni ad essere vivo come è sempre stato in passato.