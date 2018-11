Comics, furto e truffa con le cartoline: arrestato

Altri articoli in Cronaca

sabato, 3 novembre 2018, 09:17

Il giovane marocchino, dimorante in una località della Garfagnana, è stato beccato mentre cedeva involucri ad alcuni ragazzi e nel momento in cui hanno deciso di sottoporlo a controllo lo hanno sorpreso in possesso di diverse bustine di hashish per un peso complessivo di circa 40 grammi

venerdì, 2 novembre 2018, 16:35

Nella notte è scomparso Spartaco Ghiglioni, 77 anni, ex funzionario in pensione delle imposte dirette, abitante a Sesto di Moriano

venerdì, 2 novembre 2018, 14:00

Per il furto in abitazione sono stati arrestati due cittadini albanesi senza dimora e senza precedenti: Alfred Lleshi (24 anni) e Refal Bibaj (26 anni). Per quanto riguarda la vicenda della droga, a finire nei guai è stato un cittadino gambiano, Menneh Gibril (20 anni)

venerdì, 2 novembre 2018, 11:38

C'è tempo fino alle ore 12 del 3 dicembre prossimo per partecipare alla selezione delle manifestazioni che saranno incluse in Vivi Lucca 2019, il calendario unico degli eventi coordinato dal comune di Lucca che si propone di ampliare e potenziare l'offerta culturale della città mettendo a sistema un vasto programma...

venerdì, 2 novembre 2018, 10:47

Due tentativi di furto, uno andato a segno ieri notte, sulle Mura per il Cannabis Store di Andrea Gadducci: "E' un record, una cosa mai vista in una manifestazione del genere"

venerdì, 2 novembre 2018, 09:58

Il 90enne è stato travolto da un furgone nei pressi di un passaggio a livello a San pietro a Vico. L'incidente è avvenuto verso le 6 di stamattina. Sul posto è intervenuta la Croce Verde di Ponte a Moriano. Pare che il 90enne abbia riportato alcune fratture e delle contusioni