Cronaca



Desco 2018: un angolo allattamento a cura di Lucca Kids

lunedì, 26 novembre 2018, 08:43

Un angolo allattamento per mamme e bimbi a cura di Lucca Kids al Desco 2018.



In veste di sponsor tecnico della ormai celebre manifestazione che inaugura a Lucca venerdì (30 novembre), Lucca Kids, il primo portale per bambini e famiglie di Lucca e provincia, curerà all'interno del Real Collegio (Sala del Riso) una piccola area relax in cui le mamme potranno allattare in tranquillità e provvedere al cambio pannolini.

A disposizione di mamme e bimbi, nella saletta ci saranno una poltroncina, un fasciatoio, uno scaldabiberon, un tavolino, un tappetone morbido e qualche peluche per intrattenere i bebè.