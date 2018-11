Cronaca



Due arresti per furti in abitazione e uno per droga

venerdì, 2 novembre 2018, 14:00

di eliseo biancalana

Continua durante il ponte di Ognissanti l'operazione di contrasto al crimine da parte della polizia di stato di Lucca. Sono stati arrestati due uomini per furti in abitazione, mentre un altro è stato condannato a un anno agli arresti domiciliari per droga. I risultati del lavoro della polizia sono stati presentati oggi in una conferenza stampa che si è svolta in questura, alla presenza della dirigente della squadra mobile Silvia Cascino e del dirigente della volante Fabio Scalise.

Per il furto in abitazione sono stati arrestati due cittadini albanesi senza dimora e senza precedenti: Alfred Lleshi (24 anni) e Refal Bibaj (26 anni). La loro individuazione è avvenuta grazie al lavoro di collaborazione tra la squadra mobile e l'ufficio volanti. Tutto sarebbe partita dalla segnalazione di un'auto Mercedes sospetta, che è poi risultata essere stata rubata a San Giuliano Terme. La sera del 31 ottobre la polizia stava addosso al veicolo, a bordo del quale viaggiavano almeno due persone (gli agenti non escludono potesse essercene una terza). La macchina si muoveva nei pressi di via delle Nubache a Pieve Santo Stefano e proprio nella stessa zona è emerso che era stato commesso un furto nell'abitazione di un'anziana. A un certo punto la Mercedes era stata persa di vista dagli agenti, ma è stata poi individuata nuovamente. I conducenti si sono allora dati alla fuga, ma il 26enne è stato fermato dai poliziotti, che gli hanno trovato addosso una coroncina di scarso valore economico e un cacciavite. Proprio dal cacciavite la polizia ha quindi potuto collegare il furto in casa all'uomo, che è stato quindi arrestato in flagranza. Qualche ora dopo il cellulare dell'arrestato ha iniziato a suonare, e gli agenti hanno scoperto che le chiamate provenivano da un telefono fisso di un bed and breakfast (il cui proprietario è del tutto estraneo alla vicenda). Gli agenti hanno quindi fatto un primo controllo nell'alloggio ma senza trovare nessuno. Sono tornati la mattina dopo alle 10, ma il luogo sembrava ancora deserto. In realtà il 24enne si era nascosto dentro il materasso, ma non gli è servito. L'uomo è stato sottoposto a fermo, con lui sono stati trovati diversi oggetti che gli agenti ritengono essere parte della refurtiva. Entrambi gli arrestati sono detenuti in attesa di convalida per furto aggravato in concorso. Gli uomini sono ritenuti dalla questura responsabili di due furti, quello di via delle Nubache e un altro avvenuto in via delle Gavine a San Macario in Piano. La Mercedes è stata restituita al proprietario.

Per quanto riguarda la vicenda della droga, a finire nei guai è stato un cittadino gambiano, Menneh Gibril (20 anni), regolarmente residente in Italia con un permesso per motivi umanitari. L'uomo è stato avvistato dagli agenti ieri sera, nei pressi della passerella della stazione, mentre interagiva in modo sospetto con un giovane. Inseguito, è stato bloccato, nonostante abbia tentato di fare resistenza. Addosso gli hanno trovato negli slip 35 grammi di marijuana e in mano una banconota da 5 euro che, per gli agenti, avrebbe ricevuto dal ragazzo per una dose. L'uomo era già stato colpito in passato dal divieto di dimora a Firenze.

Inoltre, si stanno svolgendo in questi giorni intensi controlli in centro storico in occasione dei Comics: il questore ha già emanato ben 5 fogli di via, e sono state accertate altrettante violazioni per precedenti fogli di via da Lucca. Una persona è stata denunciata per porto abusivo d'armi. La polizia invita i visitatori della manifestazione a stare attenti alla possibile presenza di borseggiatori.