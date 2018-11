È la giornata della "Colletta Alimentare"

Altri articoli in Cronaca

sabato, 24 novembre 2018, 16:49

Entrerà in funzione giovedì prossimo in piazza San Romano la nuova isola ecologica a scomparsa, l'undicesima del centro storico che si aggiunge alle altre realizzate in questi anni dall'amministrazione comunale insieme con Sistema Ambiente

sabato, 24 novembre 2018, 12:19

Rilanciare l’artigianato locale e rivitalizzare una delle vie più storiche della città, Chiasso Barletti. Questo l’obiettivo dell’iniziativa attivata grazie a Paola Granucci

sabato, 24 novembre 2018, 10:56

Presentato ieri mattina presso la sede dell'Arciconfraternita di Misericordia di Lucca, il risultato di due importanti progetti benefici finalizzati per rendere fruibile la via Francigena sul territorio lucchese e per migliorare l'importante struttura di accoglienza pellegrini presso Acquapendente in provincia di Viterbo, punto di riferimento dello storico itinerario

venerdì, 23 novembre 2018, 18:41

Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord subito in azione, di fronte all’ondata di maltempo. Il personale consortile è infatti sul territorio, per rispondere alle segnalazioni che provengono dai cittadini

venerdì, 23 novembre 2018, 16:52

Partiranno mercoledì 2 gennaio per concludersi domenica 30 giugno 2019 gli interventi di consolidamento strutturale della galleria Ceracci – lunga circa 1,6 chilometri - sulla linea ferroviaria Lucca – Viareggio. L'intervento manutentivo, di particolare importanza per la sicurezza della circolazione sulla linea

venerdì, 23 novembre 2018, 14:26

Alle 12.37 di oggi (venerdì 23 novembre) è stato emesso dal Centro funzionale di monitoraggio meteo della Regione Toscana un avviso di criticità che prevede allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico sul reticolo minore e temporali forti sul territorio della Toscana nord occidentale