Girava indisturbato in bicicletta in via delle Tagliate, ma su di lui era stato emesso un ordine di carcerazione

venerdì, 9 novembre 2018, 13:31

Ancora un corso BLSD (primo soccorso ed uso del defibrillatore) a Lucca presso la scuola Artedanza Arabesque in via delle Tagliate, 548 a Borgo Giannotti (di fronte all'ACI) organizzato da Fabrizio Bonino con l'Associazione Cecchini Cuore Onlus

venerdì, 9 novembre 2018, 08:52

Ai carabinieri ha riferito di svolgere attività lavorativa come muratore e di aver sempre osservato le leggi, fino a quando, per necessità derivanti dal sostentamento della propria famiglia, composta dalla moglie e da due figli minori, in un momento di minori opportunità lavorative, è caduto nella tentazione dello spaccio di...

giovedì, 8 novembre 2018, 17:57

La pista ciclopedonale di Sant'Anna, che da via Sarzanese (altezza via Vecchi Pardini) conduce a viale Einaudi, è a un passo dal diventare operativa. Mancano infatti gli ultimi interventi e sarà pienamente utilizzabile

giovedì, 8 novembre 2018, 11:15

Costanza Galli, da anni alla guida dell’hospice di Livorno, è stata nominata (Del. DG n. 908 del 29/10/2018) direttore della struttura complessa che sovraintenderà alle cure palliative su tutto il territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest

giovedì, 8 novembre 2018, 10:45

Riceviamo e volentieri pubblichiamo una segnalazione pervenuta alla Gazzetta relativa al degrado e all'incuria in cui versa il vicolo S. Tommaso, che costeggiando la chiesa di S. Maria Forisportam conduce all’omonima piazza ove si trova la scuola primaria Pascoli

mercoledì, 7 novembre 2018, 20:10

Gabriella Cisoni lo aveva querelato per un titolo apparso in calce a una lettera pubblicata dalla Gazzetta di Lucca. Per il giudice il fatto non costituisce reato. Parla l'avvocato Cristiana Francesconi