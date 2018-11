Cronaca



Grande partecipazione alle iniziative per la “Giornata mondiale del diabete”

lunedì, 12 novembre 2018, 10:32

Grande partecipazione alle iniziative promosse a Lucca per la “Giornata mondiale del diabete”.

Molte persone hanno infatti partecipato alla passeggiata che si è svolta nella mattinata di domenica 11 novembre sulle Mura di Lucca e si sono sottoposte alla misurazione della glicemia, sia prima della partenza che al termine del giro di Mura.

Tanti cittadini e grande interesse anche per l’incontro dibattito che ha avuto luogo nel pomeriggio, nella Casermetta del baluardo San Salvatore.

L’evento pomeridiano è stato dedicato al tema della “La famiglia”, scelto quest’anno come filo conduttore della campagna nazionale organizzata per sensibilizzare la popolazione su questa malattia, che colpisce 450 milioni di persone al mondo e che è destinata ad estendersi sempre di più. Anche nell’ambito territoriale di Lucca negli ultimi anni si è registrato un progressivo incremento dei pazienti diabetici, tanto che le persone iscritte e quindi gestite dalla struttura di Diabetologia e Malattie Metaboliche, che comprende anche l’ambulatorio diabetologico di Barga, sono circa 12mila.

Sono intervenuti all’incontro il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini (in prima fila anche nella passeggiata del mattino, con tanto di maglietta dell’Associazione Lucchese Diabetici), l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Lucca Lucia Del Chiaro, il consigliere con delega alla sanità del Comune di Lucca Cristina Petretti, la neuropsicologa dell’Azienda USL Toscana nord ovest Stefania Tocchini, il presidente dell’Associazione Lucchese Diabetici Piero Masi, il team diabetologico dell’ambito territoriale Lucca dell’Azienda USL Toscana nord ovest. Nel corso del dibattito, moderato dal direttore della struttura di Diabetologia e Malattie Metaboliche di Lucca Alberto di Carlo, sono stati quindi affrontati i temi legati alla famiglia, partendo dal concetto che il diabete coinvolge ormai tutta la cittadinanza. Si può infatti affermare che ogni persona ha almeno un parente affetto da diabete e che – come ha affermato il sindaco Tambellini – “solo con la consapevolezza della situazione legata a questa patologia da parte di tutta la famiglia è possibile mantenere un regime adeguato, perché insieme riusciamo a fare cose che da soli non saremmo in grado di realizzare”. Il sindaco ha poi lanciato un segnale d’allarme, dicendo di fare attenzione a chi cura in modo improvvisato ed a fare riferimento al centro di Diabetologia di Lucca, che funziona bene ed ha personale qualificato e competente.

Anche Del Chiaro, Petretti e Tocchini hanno evidenziato la rilevanza di alcuni aspetti che concorrono a migliorare lo stile di vita delle persone e l’importanza della famiglia nella gestione del diabete, che è sicuramente una delle patologie croniche che necessitano di maggiore attenzione.

Il Presidente dell’ALD Masi ha poi ringraziato tutti gli associati, il personale della Diabetologia e tutte le persone che stanno aiutando l’associazione, anche con la sola presenza.

Il direttore della Diabetologia e Malattie Metaboliche di Lucca Di Carlo ha infine ribadito che l’informazione e la sensibilizzazione costituiscono il primo fondamentale passo da compiere e che “siamo tutti a rischio-diabete”. “Si tratta – ha anche aggiunto Di Carlo - di una malattia subdola perché la glicemia provoca disturbi solo quando è molto alta; così è possibile essere diabetici anche per un ampio arco di tempo senza accorgersene (ad una persona con diabete su tre la malattia non è stata diagnosticata) e giorno dopo giorno l’alto tasso di zuccheri danneggia i reni, gli occhi, le arterie, i nervi ed il cuore”.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Lucca, dall’Opera delle Mura e dall’Ordine dei Medici di Lucca, ha visto quindi la partecipazione dei rappresentanti dell’Associazione Lucchese Diabetici, insieme a medici ed infermieri del Centro di Diabetologia e Malattie Metaboliche.

Fondamentale anche l'apporto di Gesam energia spa, che - nei giorni di venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 novembre - ha illuminato Porta Elisa di blu, il colore simbolo della giornata mondiale del diabete.