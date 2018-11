Cronaca



Il CISOM in piazza a raccogliere coperte per i senza fissa dimora

mercoledì, 7 novembre 2018, 09:22

Sabato 10 novembre dalle 10 alle 18 la Sezione di Lucca del Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta (CISOM) sarà in piazza XX Settembre (angolo Piazza Napoleone) con il suo gazebo a raccogliere coperte per coloro che saranno più esposti alla prossima emergenza freddo, ovvero i senza fissa dimora.

A tal proposito il Capo Sezione di Lucca Davide Sallustio si esprime così:

"Questa iniziativa che mi piace definire "bella ed utile" fa parte di un'idea del Raggruppamento Toscana CISOM, che tende ad unire gli sforzi delle singole realtà territoriali del Corpo in varie piazze toscane, per cercare di fornire una risposta globale a livello regionale, in aiuto e sostegno di tutti coloro per i quali anche una sola coperta può fare la differenza e rappresentare davvero la propria sopravvivenza durante i prossimi mesi invernali. Voglio ringraziare di cuore tutti i miei meravigliosi volontari che si sono prodigati affinché questo potesse realizzarsi concretamente ed il Comune di Lucca che patrocinerà questo evento, non dimenticando di chiedere alla cittadinanza di essere generosi portandoci coperte di qualsiasi dimensione e tipo, purché pulite ed in decente stato".

Il CISOM (Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta) è una fondazione di diritto melitense senza scopo di lucro che sin dalla costituzione, avvenuta il 24 giugno 1970, agisce con i suoi soccorritori in occasione di gravi calamità, come strumento di Protezione Civile per l'Italia.

È costituito da oltre 4.500 volontari, tra cui medici, infermieri, psicologi e specialisti del soccorso in mare e su terra, organizzati sul territorio in Aree, Raggruppamenti, Gruppi, Sezioni e nuclei specialistici (es. Unità cinofile).

Localmente è promotore di iniziative a favore dei bisognosi, svolgendo varie attività: raccolta e distribuzione alimentare, accoglienza, assistenza ai disabili, sostentamento e orientamento dei senza fissa dimora, interventi di primo soccorso durante eventi e manifestazioni pubbliche, allestendo anche stand sanitari di prevenzione.