Il prefetto di Lucca Maria Laura Simonetti riceve la delegazione francese in visita a Palazzo Ducale

lunedì, 26 novembre 2018, 18:03

E' accaduto intorno alle ore 17.30 a sant'Anna sul viale Luporini di fronte alla Geal. Un uomo Francesco Sodini di 91 anni, mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, è stato investito da un'auto ed è morto sul colpo

lunedì, 26 novembre 2018, 14:04

Dopo il successo e la commozione dello scorso anno torna il Memorial Piffe, con cui i suoi amici e la scena musicale lucchese ricorderanno Emanuele Primierani, musicista della zona e padre di due figli, venuto a mancare il 29 settembre 2017 a Budapest dove si era fatto una famiglia

lunedì, 26 novembre 2018, 12:38

Presentata stamani, durante una seduta congiunta delle commissioni controllo sugli enti e cultura, la delibera che dispone lo scioglimento dell'Opera delle Mura. La giunta ha anche reso noto che indicherà come commissario dell'ente il presidente uscente, Alessandro Biancalana

lunedì, 26 novembre 2018, 10:33

L’amministratore di un locale a Uzzano, un 69enne della provincia di Lucca, è stato sanzionato per circa 70 mila euro perché faceva lavorare 16 giovani donne, tutte prive di permesso di soggiorno e di copertura assicurativa, oltre a violare norme igienico sanitario e divieto di fumo nei locali pubblici

lunedì, 26 novembre 2018, 08:43

In veste di sponsor tecnico della ormai celebre manifestazione che inaugura a Lucca venerdì (30 novembre), Lucca Kids, il primo portale per bambini e famiglie di Lucca e provincia, curerà all'interno del Real Collegio (Sala del Riso) una piccola area relax in cui le mamme potranno allattare in tranquillità e...

domenica, 25 novembre 2018, 18:54

È stata inaugurata oggi al centro di cittadinanza "Il Bucaneve" di Santa Maria a Colle la panchina rossa, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne