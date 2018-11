Inaugurata la panchina rossa al centro di cittadinanza "Il Bucaneve"

Altri articoli in Cronaca

domenica, 25 novembre 2018, 15:40

La polizia di stato, l'associazione Luna e l'azienda Usl Toscana nord ovest sono scese in piazza per dire “No alla violenza sulle donne” e fornire informazioni

domenica, 25 novembre 2018, 15:29

Lo dichiarano i membri del direttivo del Centro commerciale naturale di Borgo Giannotti che colgono l’occasione per “ringraziare i tanti colleghi e le istituzioni che hanno contribuito a rendere tutto ciò possibile”

sabato, 24 novembre 2018, 16:49

Entrerà in funzione giovedì prossimo in piazza San Romano la nuova isola ecologica a scomparsa, l'undicesima del centro storico che si aggiunge alle altre realizzate in questi anni dall'amministrazione comunale insieme con Sistema Ambiente

sabato, 24 novembre 2018, 16:18

"Dona la spesa a chi è povero", questo lo slogan dell'ormai immancabile appuntamento con la giornata della colletta alimentare, che si tiene tutti gli anni nei principali supermercati italiani l'ultimo sabato di novembre

sabato, 24 novembre 2018, 12:19

Rilanciare l’artigianato locale e rivitalizzare una delle vie più storiche della città, Chiasso Barletti. Questo l’obiettivo dell’iniziativa attivata grazie a Paola Granucci

sabato, 24 novembre 2018, 10:56

Presentato ieri mattina presso la sede dell'Arciconfraternita di Misericordia di Lucca, il risultato di due importanti progetti benefici finalizzati per rendere fruibile la via Francigena sul territorio lucchese e per migliorare l'importante struttura di accoglienza pellegrini presso Acquapendente in provincia di Viterbo, punto di riferimento dello storico itinerario