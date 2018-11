Cronaca



La Giostra Cavalli Bonani per le feste di Natale si sposta in piazza Napoleone

giovedì, 29 novembre 2018, 19:38

Lavori in corso in piazza Grande: la giostra storica Bonani per tutte le prossime feste, da sabato 1 dicembre a dopo Befana, sarà presente in piazza Napoleone per la gioia dei piccini e anche degli adulti.

L'attrazione "Belle Epoque" è realizzata in stile fine '800 e con i suoi cavallini, le carrozze e gli altri animali, le luci e le musiche ed il gusto retrò costituisce da sempre un punto di ritrovo per le famiglie lucchesi e lo sarà di sicuro anche durante le prossime festività.

Daniela Nardi