Cronaca



La polizia in piazza contro la violenza sulle donne

domenica, 25 novembre 2018, 15:40

di barbara ghiselli

Questa mattina, nella giornata contro la violenza sulle donne, la polizia di stato insieme all'azienda Usl Toscana nord ovest e all'associazione Luna è scesa in piazza San Michele, vicino al Loggiato di palazzo Pretorio e ha fornito informazioni e consegnato depliant per sensibilizzare la cittadinanza su questa tematica.

Come ha infatti dichiarato Franco Gabrielli, capo della Polizia e direttore generale della Pubblica Sicurezza: “ ...ogni episodio di violenza contro una donna è una sconfitta per tutti” ed è per questo che anche a Lucca è stato ritenuto opportuno fare un lavoro di rete tra vari soggetti per aiutare le donne che si trovano ad affrontare la violenza, qualunque essa sia: psicologica, fisica, economica e sessuale. Un “No” deciso alla violenza sulle donne per ricordare loro che ci sono professionisti in grado di aiutarle e sostenerle e di non avere paura quindi a parlare e a far presente le situazioni in cui si trovano.

Come affermato dalla Polizia di Stato con la campagna “Questo non è amore”: “Non credere che sia colpa tua, non accettare mai l'ultimo appuntamento, non pensare che lui non ti picchierà più, non credere di poterlo cambiare, non hai bevuto troppo, la tua gonna non è troppo corta, non far credere di essere caduta dalle scale o che sia stato un incidente, non sei una poco di buono come lui vuol farti credere, non devi provare vergogna, non temere il giudizio degli altri, non sopportare per il bene della famiglia, non essere convinta di meritarlo, non credere che i tuoi figli non capirebbero. Non sei sola. Rompi il muro del silenzio, racconta, chiedi aiuto perché è un tuo diritto, per affrontare il dolore, per ricominciare a vivere”.

Erano presenti all'iniziativa, tra gli altri, la dirigente della squadra mobile di Lucca, dottoressa Silvia Cascino, l'ispettore capo della questura di Lucca, Massimo Sodini, alcune rappresentanti dell'associazione Luna e alcune infermiere del pronto soccorso di Lucca.

Sono state distribuite anche alcune rose di color arancione, fatte a maglia e uncinetto, che normalmente vengono indossate sulla loro bianca divisa dagli operatori del pronto soccorso di Lucca e di Castelnuovo di Garfagnana, come simbolo di impegno contro la violenza e identificazione di personale qualificato e sensibile ad accogliere le vittime di violenza.

Alcuni numeri utili: il numero verde nazionale antiviolenza e stalking : 1522, il numero del Centro Antiviolenza Lucca – associazione La Luna: 0583/997928, il numero della Polizia di Stato – pronto intervento: 113, il numero del pronto soccorso dell'ospedale San Luca di Lucca: 0583 970193/ 9701 e quello del pronto soccorso dell'ospedale Santa Croce di Castelnuovo Garfagnana: 0583 669826.

Barbara Ghiselli