La protesta degli studenti del liceo Stagi di Pietrasanta arriva a palazzo Ducale

giovedì, 29 novembre 2018, 14:44

di barbara ghiselli

Un gruppo numeroso di studenti del liceo artistico Stagi di Pietrasanta è arrivato sotto palazzo Ducale a Lucca per far sentire la sua voce ai dirigenti provinciali ed evidenziare i disagi presenti nella loro scuola, dovuti principalmente a una serie di problemi strutturali dell'edificio, e chiedere che vengano fatti degli interventi il prima possibile. Come noto, le problematiche strutturali riguardano aule chiuse (ben 35), laboratori inutilizzabili e spazi interni inaccessibili per motivi di sicurezza. La situazione va avanti così già da alcuni anni. “Noi volevamo risposte sicure oggi dalla provincia. Siamo stati accolti, sono stati gentili, ci hanno ascoltato ma non ci hanno dato certezze, momentaneamente, ci hanno dato solo un appuntamento, ancora non ben definito, prima delle vacanze di Natale, per parlare con i tecnici degli uffici. In un certo senso possiamo dire che da questo appuntamento siamo usciti sconfitti” queste le parole di Giacomo, uno dei portavoce tra i ragazzi presenti, dopo l'incontro con il consigliere provinciale Nicola Poletti e il dirigente Paolo Benedetti. “La scuola che abbiamo noi è distrutta, sta cadendo a pezzi - dichiarano altri studenti - e come se non bastasse si è posizionata alla 342esima posizione in un bando per avere i fondi necessari per fare gli interventi. Noi alunni però non possiamo più aspettare, abbiamo bisogno di una scuola sicura”.