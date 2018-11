Cronaca



La provincia al lavoro per risolvere le necessità delle scuole del territorio

mercoledì, 21 novembre 2018, 16:24

I tecnici dell'amministrazione provinciale di Lucca in questi giorni stanno intervenendo per risolvere alcune emergenze nelle scuole del territorio. All'istituto Agrario Busdraghi di Mutigliano è stato riattivato l'impianto di riscaldamento, così come al Liceo Classico Carducci di Viareggio. All'Istituto Alberghiero di Barga sono in corso degli interventi alle cucine e alla palestra; inoltre anche all'ITI Fermi di Lucca sarà effettuata nei prossimi giorni una riparazione all'impianto di riscaldamento.

Questa mattina si è svolta una manifestazione degli studenti dell'istituto Paladini Civitali, ma molte problematiche emerse all'inizio delle attività didattiche sono state già risolte e altre sono in via di risoluzione.

Gli impianti di riscaldamento della palazzina dell'ex ospedale di Campo di Marte funzionano da ieri pomeriggio e oggi le aule risultavano perfettamente agibili per coloro che hanno voluto frequentare le lezioni.

Per quanto riguarda la temperatura dei moduli prefabbricati che risulterebbe troppo alta, va ricordato che le pompe di calore sono dotate di telecomando che permette la regolazione della temperatura.

Anche per le infiltrazioni di acqua che si sono verificate dalla copertura di alcuni moduli prefabbricati il problema è stato affrontato attraverso la pulitura dei canali di gronda e al momento la situazione dovrebbe quindi essere tornata alla normalità.

Per quanto riguarda gli impianti acustici e di illuminazione, essi sono a norma di legge e compatibili con l'uso didattico (gli stessi prefabbricati sono stati adoperati dagli studenti di altri istituti scolastici negli anni scorsi senza che si siano riscontrati problemi in tal senso). Eventuali luci o neon mal funzionanti, se appositamente segnalati potranno essere prontamente sostituiti nei prossimi giorni.

Per quanto riguarda poi alcuni dubbi sollevati dagli studenti sulla sicurezza, i moduli prefabbricati vengono di norma utilizzati in situazioni emergenziali come luoghi idonei per lo svolgimento delle attività didattiche, in quanto capaci di garantire adeguati standard di sicurezza.

Indubbiamente esistono alcuni disagi, ma la Provincia di Lucca sta agendo su tutto il territorio, dalla Versilia, alla Piana, alla Mediavalle fino alla Garfagnana, l'attenzione è sicuramente alta per cercare di garantire il regolare funzionamento delle attività didattiche degli studenti di ogni scuola.