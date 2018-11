Cronaca



Lavoro in nero e carenze igienico-sanitarie: sanzionato amministratore di un locale

lunedì, 26 novembre 2018, 10:33

I carabinieri della compagnia di Montecatini Terme, coadiuvati da militari del nucleo carabinieri dell’ispettorato provinciale del lavoro e del nucleo carabinieri per la tutela della salute di Firenze, sono stati impegnati nel fine settimana in una serie di servizi preventivi sul territorio finalizzati al controllo dei locali di pubblico intrattenimento e della circolazione stradale.

A Uzzano, a seguito del controllo di un night club di via provinciale lucchese, avvenuto nella notte di sabato, sono state identificate 16 giovani donne di varie nazionalità, che lavoravano nel locale come “figuranti di sala”, tutte prive del permesso di soggiorno e di copertura assicurativa. Sono state inoltre accertate violazioni di carattere igienico sanitario e della normativa che vieta il fumo nei locali pubblici. Oltre alla sospensione dell’attività e alla denuncia per l’impiego di personale clandestino e in nero, all’amministratore del locale, un 69enne della provincia di Lucca, sono state comminate sanzioni amministrative per circa 70 mila euro.