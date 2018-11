Le infermiere di "Giochiamo in sala operatoria" dal sindaco di Capannori Menesini

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 7 novembre 2018, 14:10

Partiranno in questi giorni i lavori curati dalla Provincia dello storico Palazzo Lucchesini, che ospita il Liceo classico "Machiavelli". E' in corso di allestimento, infatti, da parte delle ditte incaricate dall'ente di Palazzo Ducale il cantiere per la sistemazione e la riqualificazione della tetto del palazzo e delle facciate dell'edificio,...

mercoledì, 7 novembre 2018, 09:22

Sabato 10 novembre dalle 10 alle 18 la Sezione di Lucca del Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta (CISOM) sarà in piazza XX Settembre (angolo Piazza Napoleone) con il suo gazebo a raccogliere coperte per coloro che saranno più esposti alla prossima emergenza freddo, ovvero i senza fissa dimora

martedì, 6 novembre 2018, 14:48

onclusa la manifestazione Lucca Comics&Games, infatti, sono ripartiti i lavori che porteranno al completamento della nuova infrastruttura, parte integrante e fondamentale del percorso promosso dall'amministrazione Tambellini per la rinascita del quartiere Sant'Anna

martedì, 6 novembre 2018, 14:34

La polizia stradale di Lucca ha arrestato un albanese di 23 anni che, alla guida di una 500, si trovava in Versilia con un carico di droga da piazzare sul litorale ligure

martedì, 6 novembre 2018, 13:11

Dopo 50 anni, Lucca torna ad avere un proprio rappresentante nel consiglio nazionale dei Geometri. Alle recenti elezioni, infatti, Pietro Lucchesi, 60 anni, presidente del Collegio dei Geometri della provincia lucchese, è stato eletto insieme ad altri dieci colleghi di altre regioni, nel direttivo della governance nazionale della categoria professionale

martedì, 6 novembre 2018, 12:31

Il cantiere per la realizzazione del ponte sul fiume Serchio aprirà nel 2019. A breve, infatti, prenderà il via la gara di appalto con l’avvio anche delle procedure di esproprio