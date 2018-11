Cronaca



Luccasenzabarriere, due petizioni al comune per i parcheggi

mercoledì, 28 novembre 2018, 12:12

di eliseo biancalana

È partita stamani dal mercato in piazzale don Baroni a Lucca la doppia raccolta firme promossa da Luccasenzabarriere onlus. L'associazione che lotta per i diritti dei disabili promuove due petizioni al comune capoluogo: una per introdurre i "parcheggi rosa" e l'altra per ripristinare 55 parcheggi personalizzati per i disabili.



Già presenti in altri comuni della provincia, i "parcheggi rosa" sono stalli auto destinati alla sosta delle auto munite di apposito tagliando per consentire alle donne in gravidanza e ai genitori dei bambini (neo mamme e neo papà) o da chi accompagna i bambini sino a 2 anni, di parcheggiare senza limitazione nelle aree delimitate da doppie strisce rosa e segnalate da specifici cartelli con sosta regolamentata a tempo. Recentemente la proposta era stata portata in consiglio comunale dal consigliere Fabio Barsanti (CasaPound), oggi presente al gazebo di Luccasenzabarriere, ma era stata respinta dal consiglio comunale. "Auspichiamo che il comune ci ripensi" ha detto il presidente della onlus, Domenica Passalacqua, che ha rivolto un appello a tutti i consiglieri comunali perché sostengano la petizione.



La seconda petizione chiede invece il ripristino di 55 parcheggi personalizzati per le persone disabili con particolari condizioni di invalidità, in prossimità della propria abitazione o del luogo di lavoro su tutto il territorio del comune. Luccasenzabarriere si è sempre opposta a questa decisione, che considera un duro colpo ai diritti dei disabili.



Si potrà firmare la petizione i mercoledì e i sabato mattina al mercato di Lucca. Il pomeriggio di sabato 1 dicembre i volontari saranno a raccogliere le firme in via Beccheria. Domenica 2 dicembre saranno invece tutto il giorno a Porcari, mentre dal venerdì mattina successivo saranno pure al mercato di Capannori. Sono invitati a firmare i cittadini di tutti i comuni della provincia. Domenico Passalacqua si appella inoltre alle altre associazioni impegnate sulla disabilità affinché sostengano l'iniziativa. "L'unione fa la forza" ha detto.