L'ultimo saluto a Marino Nelli

mercoledì, 14 novembre 2018, 17:30

di eliseo biancalana

Sono state davvero tante le persone che oggi pomeriggio si sono trovate alla chiesa di San Pietro a Vico per l'ultimo saluto a Marino Nelli, l'operaio di 48 anni morto la sera di sabato 10 novembre, dopo essere stato per ore in coma a seguito di un tragico incidente avvenuto nelle prime ore della mattina sulla via del Brennero.

Quel giorno Marino Nelli si stava recando al proprio posto di lavoro, la DS Smith Toscana Ondulati, per fare degli straordinari. Oggi l'azienda è rimasta chiusa, dalle 14 alle 17, per consentire ai colleghi dello scomparso di partecipare alla celebrazione religiosa e stringersi intorno alla vedova Francesca. Nelli lascia anche una figlia di 7 anni.

La funzione religiosa è stata celebrata da don Luigi Sonnenfeld, in una chiesa letteralmente gremita, tra parenti, amici e conoscenti. Tra di loro erano facilmente distinguibili, dalle tute, diversi podisti. Nelli era infatti molto conosciuto nel mondo sportivo lucchese. Presenti anche alcuni politici locali, la sorella Rita Nelli è consigliere comunale a Lucca. Proprio lei ha rivolto, alla fine della funzione, un messaggio di ringraziamento ai presenti.

Marino Nelli riposerà nel cimitero di San Quirico di Moriano, dove sono già sepolti i suoi bisnonni materni.