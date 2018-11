Cronaca



L'ultimo saluto a Riccardo Benvenuti

sabato, 17 novembre 2018, 12:56

di gabriele muratori

Erano in tanti questa mattina, nella chiesa di San Frediano in centro storico, a dare l'ultimo commosso saluto all'artista lucchese Riccardo Benvenuti, scomparso pochi giorni fa a seguito di un malore che gli ha provocato un fatale incidente stradale. I figli, i parenti, gli amici, i colleghi, autorità e tanti cittadini, hanno partecipato alla cerimonia funebre che ha accompagnato uno dei tanti maestri lucchesi al suo ultimo viaggio verso il cielo.



Dalle toccanti parole del sacerdote, si è passati ai ricordi narrati dai conoscenti. Una delle tante sue studentesse ha elogiato il suo operato di bravo insegnante, comprensivo e buono: "Abbiamo avuto la fortuna di ricevere il suo insegnamento. Ci dava la forza di affrontare la vita. Durante le sue ore di faceva disegnare la musica. Una guida, una persona che sapeva ascoltare e consigliare. Tutti noi eravamo i suoi preferiti. Un grande maestro. Oggi siamo qui a salutarlo. Grazie professore. I ragazzi del '73".



Lungo la navata, il labaro della Misericordia Santa Gemma Galgani, quel bellissimo volto puro e luminoso per quale il maestro aveva passato molte notti insonni a raffigurare, esternando le sue emozioni. Disegnato nel 2012 da Benvenuti, è tutt'oggi conservato nella chiesa di Borgonuovo a Capannori. Notti insonni a lavorare, a disegnare, a pitturare, come le sei opere esposte presso la parrocchia di Margine Coperta, come ricordato dal parroco del paese, e come le migliaia e migliaia di dipinti che tanti lucchesi e non, posseggono appese sulle pareti di casa propria. Benvenuti aveva lavorato fino all'ultimo, consegnando al Lions Club uno dei suoi ultimi lavori proprio poche ore prima di morire. "Un collega straordinario, conosciuto sui banchi di scuola. Un uomo buono e positivo come la sua arte, ben lasciata nel nostro gruppo a cui Riccardo era molto legato". Presente al funerale anche il sindaco Alessandro Tambellini.

"Lucca e i lucchesi oggi piangono la scomparsa dell'ennesimo artista che ha fatto conoscere la nostra ricchezza in Italia e all'estero. Anche con Riccardo Benvenuti abbiamo apprezzato l'arte che esprime i sentimenti di una persona, rendendoci orgogliosi di essere cittadini di una Lucca pressoché unica".

Forte e toccante il lungo messaggio letto all'altare da uno dei tre figli, Mario, già straziato dalla recente perdita della figlia Alice, deceduta a 19 anni a seguito di un male incurabile, e successivamente dalla morte della madre, avvenuta solo pochi mesi dopo: "Mio padre era un uomo generoso che molti hanno amato. Un uomo che non sapeva mai dire di no, anche quando non poteva permetterselo. Ciao babbo mio, un grande padre, un grande artista".

Profondo e forte anche il discorso della moglie di Mario: "Mi avete accolto nella vostra famiglia nel 1985, passando sempre le feste assieme. Tante cose potrei dire, ne dirò poche. Caro Riccardo, non sono mai riuscita a darle del tu, come invece lei voleva. Questo per il rispetto immenso che ho sempre avuto in lei. Rispetto che le ha sempre dimostrato anche Alice, una ragazza orgogliosa di avere un nonno fantastico. Addio signor Riccardo e grazie di tutto". In un cielo cupo, appare uno spiraglio di sole che entra dalle vetrate decorate e accarezza la bara dell'artista. Sulle dolcissime note del contrabbasso, viene trasportata la salma fuori della basilica. Sotto uno scrosciante applauso, la salma passa accanto al banchetto per le offerte della "Alice Benvenuti Onlus", associazione creata in memoria della nipote prematuramente scomparsa.

Con la morte di Benvenuti, la città di Lucca perde un nome importante ed allo stesso tempo lo acquisisce. Lucca ricorderà un artista di opere disseminate per il mondo, in grado di regalare emozioni capaci di offrire la visione di un quadro che lega le emozioni della gente a quelle dell'artista stesso". Lucca riceve un'altra eredità legata all'arte.