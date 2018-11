Maltempo 28 ottobre, Rossi ha firmato la richiesta di stato d’emergenza nazionale

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 5 novembre 2018, 16:48

L'incontro con i direttori dei Geni civili e dei Consorzi di bonifica è stata anche l'occasione per fare il punto sulle strategie adottate dalla Regione per prevenire i rischi e per evidenziare i cardini del modello toscano di difesa del suolo

lunedì, 5 novembre 2018, 15:54

Giocolieri, mimi, statue viventi, danzatori, burattinai, saltimbanchi, cantanti, musicisti, clown, fachiri, cantastorie, madonnari, prestigiatori, mangiatori di fuoco, body artist, acrobati. Il comune di Lucca sta preparando un regolamento sull'esercizio dell'arte di strada. Il testo è all'esame della commissione consiliare attività produttive

lunedì, 5 novembre 2018, 14:24

Si tratta di un 37enne. L'uomo è stato sorpreso mentre forzava il cancello automatico di un condominio di via Fillungo. La volante è giunta due minuti dopo la segnalazione ed è ha trovato il ladro, all’interno di un garage, mentre cercava di nascondersi, dopo aver rovistato in alcuni mobili

lunedì, 5 novembre 2018, 10:46

Si è conclusa la scorsa notte l’operazione “Comics Sicuri” del comando provinciale dei carabinieri di Lucca, che dal 31 ottobre al 4 novembre ha visto i militari dell’Arma quotidianamente e capillarmente impegnati sul territorio, per garantire la sicurezza di tutti i cittadini, organizzatori e visitatori della manifestazione “Lucca Comics &...

domenica, 4 novembre 2018, 20:37

La giornata finale di Lucca Comics & Games si è chiusa senza particolari problemi. Durante la consueta riunione pomeridiana al Centro operativo comunale della Protezione Civile di Lucca sono stati esaminati i dati portati dai vari referenti della macchina organizzativa

domenica, 4 novembre 2018, 12:11

Il prefetto Maria Laura Simonetti ha rappresentato oggi il governo nella cerimonia commemorativa del 4 novembre, giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, tenutasi nel Cortile degli Svizzeri di Palazzo Ducale e resa più solenne dalla concomitanza del centenario della conclusione della Prima Guerra Mondiale.