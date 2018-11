Cronaca



Marra (3Generazioni): "Multe a raffica a lavoratori e studenti pendolari lucchesi. Il comune dia risposte"

mercoledì, 21 novembre 2018, 08:56

Felice Marra (3Generazioni - L'unione generazionale per il progresso) chiede risposte al comune dopo aver ricevuto, nella giornata di ieri, numerose segnalazioni di lavoratori e studenti pendolari che hanno subito l'ennesima multa nei pressi della stazione.



"Ancora una volta - esordisce -, nella giornata di ieri (20 novembre) ci sono giunte numerose segnalazioni di lavoratori e studenti pendolari lucchesi che hanno subito l'ennesima multa a causa dei dischi orari posti nei parcheggi pubblici dietro la stazione".



"Avevamo già segnalato pubblicamente la questione - spiega -, anche in questo spazio giornalistico, invitando l'amministrazione comunale di Lucca a porre fine a questa ingiustizia e consentire la possibilità di parcheggi pubblici in prossimità della stazione. Nonostante i solleciti assistiamo ancora una volta ad una politica miope ed incapace di valutare attentamente le priorità: in questo caso di tantissimi lavoratori e studenti pendolari lucchesi che si alzano presto al mattino, con l'orario contato, perché devono raggiungere posti di lavoro e di studio e non hanno il tempo di trovare un parcheggio in giro per la città".



"Invece - incalza - assistiamo all'ennesima azione di ieri che ha visto l'emissione di tantissime multe a carico di pendolari con l'ennesima vergognosa ingiustizia di incassare sulle spalle dei cittadini. Azione ingiusta perché la città di Lucca è carente di parcheggi pubblici in prossimità della stazione. Azione ingiusta perché al disagio del pendolarismo di studenti e lavoratori lucchesi questa amministrazione comunale è incapace di porre in essere delle misure adeguate".



"Allora signor sindaco - conclude - la facciamo noi una proposta: attivi una misura per cui chi presenta al comune di Lucca un abbonamento mensile di viaggio e dimostri di essere pendolare per motivi di studio o di lavoro possa usufruire dei parcheggi gratis e senza dischi orari nell'area dietro la stazione di via Nottolini. Mi chiedo? E' meglio incassare pochi euro sulle spalle di cittadini che vivono già il disagio del pendolarismo? E una citta' deve dotarsi di un minimo di parcheggi pubblici di numero adeguato in prossimita' della stazione? Attendiamo risposte. Questo è il minimo per una comunità civile attenta ai bisogni dei cittadini".