Mette il pitbull a guardia di 20 chili di droga: arrestato 23enne albanese

martedì, 6 novembre 2018, 14:48

onclusa la manifestazione Lucca Comics&Games, infatti, sono ripartiti i lavori che porteranno al completamento della nuova infrastruttura, parte integrante e fondamentale del percorso promosso dall'amministrazione Tambellini per la rinascita del quartiere Sant'Anna

martedì, 6 novembre 2018, 13:11

Dopo 50 anni, Lucca torna ad avere un proprio rappresentante nel consiglio nazionale dei Geometri. Alle recenti elezioni, infatti, Pietro Lucchesi, 60 anni, presidente del Collegio dei Geometri della provincia lucchese, è stato eletto insieme ad altri dieci colleghi di altre regioni, nel direttivo della governance nazionale della categoria professionale

martedì, 6 novembre 2018, 12:31

Il cantiere per la realizzazione del ponte sul fiume Serchio aprirà nel 2019. A breve, infatti, prenderà il via la gara di appalto con l’avvio anche delle procedure di esproprio

lunedì, 5 novembre 2018, 16:48

L'incontro con i direttori dei Geni civili e dei Consorzi di bonifica è stata anche l'occasione per fare il punto sulle strategie adottate dalla Regione per prevenire i rischi e per evidenziare i cardini del modello toscano di difesa del suolo

lunedì, 5 novembre 2018, 15:54

Giocolieri, mimi, statue viventi, danzatori, burattinai, saltimbanchi, cantanti, musicisti, clown, fachiri, cantastorie, madonnari, prestigiatori, mangiatori di fuoco, body artist, acrobati. Il comune di Lucca sta preparando un regolamento sull'esercizio dell'arte di strada. Il testo è all'esame della commissione consiliare attività produttive

lunedì, 5 novembre 2018, 15:18

Il presidente Rossi ha firmato stamani la richiesta di stato di emergenza nazionale in conseguenza agli eventi del 28 e 29 ottobre che hanno colpito la Toscana. Dopo aver presentato la richiesta dello stato d'emergenza regionale nei giorni scorsi, Rossi ha ritenuto opportuno inviare al dipartimento di protezione civile nazionale...