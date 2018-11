Nel Cortile degli Svizzeri le celebrazioni del 4 novembre

Altri articoli in Cronaca

domenica, 4 novembre 2018, 11:47

Nel piano di riorganizzazione delle questure gli organici saranno cosí modificati: Arezzo da 197 unità a 268, Firenze da 859 a 863, Grosseto da 423 a 438, Lucca da 272 a 344, Massa Carrara da 204 a 263, Pisa da 279 a 299, Pistoia da 197 a 268, Prato da...

sabato, 3 novembre 2018, 19:36

Inoltre una sanzione per accattonaggio molesto e vendita abusiva su area pubblica con sequestro della merce, due multe sempre per accattonaggio molesto con sequestro denaro raccolto, un verbale per commercio abusivo, relativo DASPO e sequestro merce

sabato, 3 novembre 2018, 16:41

Cercava di vendere cartoline con il pretesto di raccogliere fondi per una fantomatica Onlus ma, grazie alle particolari abilità manuali e ad una parlantina svelta, riusciva a far sparire i soldi dai portafogli delle persone che decidevano di contribuire alla causa

sabato, 3 novembre 2018, 09:17

Il giovane marocchino, dimorante in una località della Garfagnana, è stato beccato mentre cedeva involucri ad alcuni ragazzi e nel momento in cui hanno deciso di sottoporlo a controllo lo hanno sorpreso in possesso di diverse bustine di hashish per un peso complessivo di circa 40 grammi

venerdì, 2 novembre 2018, 16:35

Nella notte è scomparso Spartaco Ghiglioni, 77 anni, ex funzionario in pensione delle imposte dirette, abitante a Sesto di Moriano

venerdì, 2 novembre 2018, 14:00

Per il furto in abitazione sono stati arrestati due cittadini albanesi senza dimora e senza precedenti: Alfred Lleshi (24 anni) e Refal Bibaj (26 anni). Per quanto riguarda la vicenda della droga, a finire nei guai è stato un cittadino gambiano, Menneh Gibril (20 anni)