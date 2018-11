Cronaca



Nominata la nuova commissione per il paesaggio del comune di Lucca

mercoledì, 14 novembre 2018, 10:28

Sono l'agronoma Elisabetta Norci, l'architetto Lorenzo Ricciarelli e l'ingegnere Gianluigi Ottani i nuovi componenti della commissione per il paesaggio, nominati attraverso una delibera di giunta. I nuovi membri, che vanno così a succedersi alla vecchia commissione, scaduta lo scorso 15 ottobre, sono stati selezionati attraverso una valutazione comparativa delle candidature, basata sull'esame dei curriculum. I nominati, inoltre, rispondono positivamente anche alle indicazioni fornite dall'assessore all'urbanistica, Serena Mammini, ovvero la necessità di garantire una pluralità di competenze nel campo della tutela ambientale-paesaggistica, nonché per gli aspetti architettonici e agronomici-forestali e l'importanza di aver maturato esperienze in qualità di membri di commissioni per il paesaggio di altri comuni o in uffici tecnici come esperti in materia di tutela paesaggistico-ambientale.

"In un territorio come quello di Lucca, che è vincolato per il 75 per cento – commenta l'assessore Mammini – la maggior parte degli interventi richiede il passaggio in commissione del paesaggio, oltre che in Soprintendenza: vi basti dire che la precedente commissione, che ringrazio per il lavoro svolto, ha esaminato in 5 anni oltre 4mila pratiche. Nei prossimi giorni, insieme al Sindaco, faremo il passaggio di consegne, tra la nuova e la precedente commissione". I componenti restano in carica per cinque anni.