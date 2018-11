Cronaca



Nora-Spirale, c'è un acquirente grazie a Conflavoro Pmi

lunedì, 12 novembre 2018, 13:26

di eliseo biancalana

C'è un possibile acquirente per l'azienda calzaturiera Nora-Spirale di Monsagrati (Pescaglia), i cui 42 lavoratori saranno licenziati dopo il 31 dicembre 2018, ovvero dopo la chiusura dello stabilimento. Lo ha annunciato oggi in conferenza stampa Roberto Capobianco, presidente di Conflavoro Pmi. Capobianco ha inoltre reso noto di aver dato incarico al responsabile nazionale dell'ufficio crisi aziendali di Conflavoro di inviare una comunicazione al ministero dello Sviluppo economico e alla divisione VI del ministero del Lavoro, per richiedere una convocazione urgente al tavolo inerente la situazione della Nora-Spirale.

L'imprenditore interessato all'acquisizione è Mario Burlò, presidente del consorzio torinese OjSolution. La disponibilità del consorzio è stata confermata durante la conferenza stampa da Enrico Zumbo (consorzio OjSolution), intervenuto in collegamento via Skype. Capobianco ha rivelato che l'interessamento della sua confederazione per la crisi aziendale risale al 15 ottobre scorso, ed è stato sollecitato dal presidente della commissione consiliare per la sicurezza del lavoro del comune di Lucca, Roberto Guidotti. Già il 17 ottobre, Capobianco ha sostenuto di aver rilevato la disponibilità di Burlò, che proprio quel giorno si è incontrato con Guidotti e con il sindaco di Pescaglia Andrea Bonfanti. Il sindaco e il consigliere avrebbero chiesto di mantenere l'informazione momentaneamente riservata, indicazione a cui Capobianco si è attenuto. Ma dopo che per un mese non ci sono state novità rilevanti sul piano della vertenza e dopo che il sindacato Cgil ha portato proprio i lavoratori della Nora-Spirale a manifestare in piazza durante il forum Italia Economia & Lavoro di Conflavoro (che si è svolto la settimana scorsa al Teatro del Giglio), Capobianco ha deciso di rendere pubblico l'interessamento del gruppo torinese, e di muoversi formalmente presso i ministeri competenti. Capobianco ha detto di voler contattare direttamente pure il vicepresidente del consiglio e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio.

La conferenza stampa di oggi è stata anche l'occasione per Capobianco per togliersi qualche sassolino dalle scarpe nei confronti della Cgil. Il sindacato ha manifestato contro Conflavoro, perché accusa la confederazione datoriale di aver stipulato dei contratti nazionali sfavorevoli ai lavoratori, con sindacati non rappresentativi. Proprio in quell'occasione Capobianco aveva dichiarato a La Gazzetta di Lucca la volontà di aiutare i lavoratori del settore calzaturiero. Una convinzione che, a detta dello stesso presidente di Conflavoro, si è rafforzata dopo aver visto le interviste realizzate dall'addetto stampa dell'associazione datoriale ai lavoratori della Nora-Spirale presenti alla manifestazione della Cgil.

"Quando ho visto questo video mi è cascato il mondo addosso" ha detto Capobianco dopo che il filmato è stato proiettato in conferenza stampa. Il presidente della confederazione ha accusato il segretario Cgil Rossano Rossi di aver strumentalizzato i lavoratori della Nora-Spirale contro Conflavoro. "La Cgil non ha fatto nulla per aiutarli" ha inoltre accusato Capobianco, che ha sostenuto che se avesse saputo della presenza dei lavoratori li avrebbe fatti salire sul palco del Giglio. Conflavoro vuole ora organizzare un incontro pubblico con i lavoratori della Nora-Spirale.