Nuove luci al Piaggione: approvato in giunta l'intervento di 61 mila 500 euro per il rifacimento dell'impianto di illuminazione

martedì, 20 novembre 2018, 16:43

È stato approvato questa mattina in giunta comunale il progetto esecutivo per il completo rinnovo dell'illuminazione pubblica lungo la via del Brennero al Piaggione per una spesa totale prevista di 61.569 euro. L'impianto esistente composto da 17 punti luce è infatti obsoleto. Nel dettaglio il nuovo progetto prevede la sostituzione di tutti i 17 corpi illuminanti (sei sono già stati realizzati) con apparecchi led da 88w ad alta efficienza luminosa (120 lumen per watt). Saranno smantellati i lampioni esistenti sospesi sulla strada che verranno sostituiti da 11 pali in acciaio. Saranno inoltre integrate e rinnovate tutte le strutture di sostegno e ricollocati due punti luce mancanti.

“Ci siamo impegnati per rimettere a nuovo il prima possibile tutto l'impianto d'illuminazione sul tratto della via del Brennero che attraversa la frazione – dichiarano gli assessori ai lavori pubbliciCelestino Marchini e alla partecipazione Gabriele Bove – questo è un fatto fondamentale, non solo per la sicurezza dei pedoni e degli automobilisti, ma anche per il decoro generale di tutto il centro abitato. Inoltre, per quanto riguarda l'illuminazione della zona dietro i caseggiati, la proposta di realizzare una pista ciclopedonale di collegamento fra via del Brennero e passerella ferroviaria, resa possibile grazie alla concessione dei diritti di passo da parte dei privati, sta andando avanti. Stiamo perfezionando gli atti necessari a ufficializzare il progetto: in questo modo riusciremo a portare l'illuminazione pubblica anche in quella zona”.