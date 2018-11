Cronaca



Nuovo ponte sul Serchio, approvato accordo di programma

giovedì, 29 novembre 2018, 10:15

Assegnati alla provincia di Lucca 14 milioni 450 mila euro per la realizzazione del nuovo ponte sul Fiume Serchio nel comune di Lucca.

Lo stabilisce una delibera, proposta dall'assessore regionale a infrastrutture e trasporti Vincenzo Ceccarelli e approvata dalla giunta nel corso dell'ultima seduta, che ha dato il via libera all'accordo di programma che regione e provincia sottoscriveranno nei prossimi giorni.

Il ponte permetterà il collegamento stradale tra la SS12 dell'Abetone e del Brennero e la SP 1 Francigena in comune di Lucca. In base all'accordo le funzioni di soggetto attuatore dell'intervento saranno assunte dalla provincia di Lucca.

La somma che sarà assegnata per la realizzazione dell'intervento, 14 milioni 450 mila euro, sono risorse del Fondo Sviluppo e Coesione che la regione ha ricevuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in virtù della convenzione firmata lo scorso maggio.

L'accordo prevede inoltre l'istituzione di un collegio di vigilanza composto dal presidente della giunta regionale, che lo presiede, e dal presidente della provincia di Lucca. Il collegio vigilerà sul rispetto degli impegni assunti, verificherà le attività di esecuzione ed interverrà in caso di mancato rispetto del cronoprogramma.



Sulle novità relative a assi viari, raddoppio Lucca-Pistoia e Ponte sul Serchio è voluto intervenire Stefano Baccelli, consigliere regionale Pd e presidente commissione Trasporti e infrastrutture: "Si sta avvicinando un cambio di passo infrastrutturale per il nostro territorio e la Regione Toscana continua a svolgere un ruolo di primaria importanza. Restano invariati i finanziamenti in campo per gli assi viari ed il raddoppio Lucca-Pistoia. Per quanto riguarda il sistema complanare di Lucca, c'è stato uno slittamento dei tempi da parte di Anas nella redazione del progetto definitivo e quindi una oggettiva non spendibilità nell'anno 2018 dei 2,5 milioni di euro previsti per la realizzazione dell'infrastruttura e sono invece stati confermati i 2 milioni destinati alla progettazione. I 15 milioni di euro ulteriormente previsti saranno quindi impegnati sulle annualità 2019, 2020 e 2021 nel bilancio di previsione che verrà approvato nei prossimi giorni. Analogamente, quanto al raddoppio Lucca-Pistoia, sono confermati i 12 milioni e mezzo per le annualità comprese tra il 2020 e il 2039 (per complessivi 250 milioni di euro di investimento da parte della Regione Toscana), solo con uno slittamento di tempi rispetto alla partenza inizialmente prevista per l'attivazione dei finanziamenti al 2017. Ottime notizie anche per quanto riguarda la realizzazione del nuovo Ponte sul Serchio, opera fondamentale sia in termini di sicurezza del territorio sia di funzionalità viaria per la nostra città, la cui progettazione preliminare fu predisposta grazie ad un concorso internazionale dall'Amministrazione Provinciale di Lucca quando ne ero Presidente e finanziata con contributi della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e della Regione Toscana e la cui realizzazione infrastrutturale è stata completamente finanziata con 14,5 milioni di euro grazie ad un accordo tra Regione Toscana ed il Governo Renzi: ieri la Giunta regionale ha approvato il testo definitivo dell'accordo di programma tra la stessa Regione Toscana e la Provincia di Lucca".