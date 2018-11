Cronaca



Opera delle Mura, la giunta indica Alessandro Biancalana commissario

lunedì, 26 novembre 2018, 12:38

di eliseo biancalana

Presentata stamani, durante una seduta congiunta delle commissioni controllo sugli enti e cultura, la delibera che dispone lo scioglimento dell'Opera delle Mura. La giunta ha anche reso noto che indicherà come commissario dell'ente il presidente uscente, Alessandro Biancalana.



La delibera è stata presentata dal vicesindaco Giovanni Lemucchi. La proposta di delibera prevede lo scioglimento dell'ente per il primo gennaio 2019 e dà mandato all'amministrazione comunale di procedere a internalizzare le funzioni dell'ente dentro il comune di Lucca. Per affidare la gestione degli eventi Murabilia, VerdeMura e il Castello Rivive a Lucca Crea sarà presentata in futuro un nuova proposta di delibera.



Poiché il consiglio d'amministrazione dell'Opera delle Mura non è più in grado di operare dopo le dimissioni di due consiglieri, l'ente sarà commissariato. Il presidente Alessandro Biancalana assumerà le funzioni di commissario fino al 31 dicembre 2018 e poi quelle di liquidatore fino al 28 febbraio 2019.



Hanno votato a favore della proposta di delibera i consiglieri di centrosinistra, le minoranze non hanno partecipato al voto.