Operativo il nuovo ascensore al liceo artistico “Passaglia”

sabato, 10 novembre 2018, 13:22

di gabriele muratori

È stato inaugurato questa mattina presso la storica sede del Liceo Artistico di via Fillungo, il nuovo ascensore per collegare più velocemente i quattro piani dell'edificio, e quindi renderlo meglio fruibile anche alle persone con limitata capacità motoria. Soddisfazione per i presenti questa mattina al taglio del nastro.

Il presidente dell'amministrazione provinciale, Luca Menesini, ha introdotto la piccola cerimonia inaugurale, illustrando poi brevemente gli altri lavori in programma per le migliorie della scuola stessa. Per la provincia era presente anche l'architetto Francesca Lazzari che ha curato il progetto dell'opera. Per il comune di Lucca l'assessore Gabriele Bove, il quale ha portato i ringraziamenti da parte dell'amministrazione comunale, ai quali si è associata la dirigente scolastica territoriale Donatella Buonriposi.

"Saranno a disposizione una serie di fondi provenienti da ministero, fondazione cassa e provincia" - aggiunge la Buonriposi - "con la quale sapremo ammodernare gli edifici che necessitano di lavori immediati". Accompagnata da due alunne rappresentanti di istituto, la preside Maria Pia Mencacci, che ha sottolineato l'importanza dell'opera per rendere più accessibile l'istituto d'arte proprio nel centro storico.

"Un ringraziamento speciale va ovviamente alla fondazione Cassa di Risparmio di Lucca" - afferma Menesini - "con la quale riusciamo a svolgere un bel lavoro di squadra per il recupero e la riqualificazione di tutte le scuole superiori del nostro territorio".

Il presidente della fondazione, Marcello Bertocchini, ha quindi confermato i lavori in progetto anche per le altre sedi, che andranno a migliorare le scuole superiori per ciò che riguarda la sicurezza, l'accessibilità e l'estetica.

"Per ciò che riguarda il Liceo Artistico, saranno ristrutturati i servizi igienici e le facciate esterne" - conclude Menesini - "giusto per dare all'istituto artistico il meritato aspetto che merita per la città d'arte nel quale si trova".