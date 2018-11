Operazione “Oro Forte”: arrestato uno degli indagati

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 28 novembre 2018, 13:25

Il Desco 2018 diventa accessibile ai disabili grazie a quattro nuove pedane posizionate agli accessi dei chiostri. L'iniziativa è stata presentata stamani da Samuele Cosentino (commissione Desco 2018)

mercoledì, 28 novembre 2018, 12:38

Rendere più sicuro, pulito, fruito e bello il Pubblico Condotto lucchese. E farlo tutti insieme. E’ questo il senso dell’iniziativa che è promossa dal gruppo “Guardare Lucca”, in stretta collaborazione col Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord. E che si svilupperà domenica prossima, 2 dicembre

mercoledì, 28 novembre 2018, 12:12

È partita stamani dal mercato in piazzale don Baroni a Lucca la doppia raccolta firme promossa da Luccasenzabarriere onlus. L'associazione che lotta per i diritti dei disabili promuove due petizioni al comune capoluogo: una per introdurre i "parcheggi rosa" e l'altra per ripristinare 55 parcheggi personalizzati per i disabili

mercoledì, 28 novembre 2018, 11:49

Sabato 1 e domenica 2 dicembre i volontari dell’Associazione Donatori Midollo Osseo tornano nelle piazze italiane con l’iniziativa “Un Panettone per la Vita”

mercoledì, 28 novembre 2018, 10:11

Domenica 2 dicembre si celebra in tutta Italia, e in particolare a Lucca, la Giornata dell'Adesione UNITALSI, (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali) che avrà come titolo #aderiscoxchè "l'opera di carità diventi quotidiana

mercoledì, 28 novembre 2018, 09:10

Nello scenario versiliese per i festeggiamenti di Santa Caterina, patrona delle Cartiere, il Sindaco Giordano Ballini ha consegnato ad Andrea Bernacchi le chiavi della città