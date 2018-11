Cronaca



Pietro Lucchesi eletto nel consiglio nazionale dei geometri

martedì, 6 novembre 2018, 13:11

Dopo 50 anni, Lucca torna ad avere un proprio rappresentante nel consiglio nazionale dei Geometri. Alle recenti elezioni, infatti, Pietro Lucchesi, 60 anni, presidente del Collegio dei Geometri della provincia lucchese, è stato eletto insieme ad altri dieci colleghi di altre regioni, nel direttivo della governance nazionale della categoria professionale.

Un risultato che lo ha premiato con addirittura il maggior numero di preferenze a suo favore, risultando il candidato più votato di tutta Italia. Lucchesi aveva iniziato questo percorso formando un movimento innovativo nel mondo dei geometri e di discontinuità con l'attuale dirigenza nazionale, dal nome "Geometriè".

"Abbiamo presentato un programma che mai nessuno aveva proposto con tali prerogative - afferma Pietro Lucchesi - coinvolgere la base degli iscritti ai colleghi, valorizzare i giovani, rivedere il percorso di formazione professionale, pianificare una comunicazione moderna, valorizzare la figura del geometra come risorsa professionale imprescindibile. Questo nostro approccio, molto trasparente e diretto - prosegue - ci ha premiato e ci ha fatto raccogliere consensi in tutta Italia".

Eletto il consiglio nazionale dei geometri, ora si dovrà scegliere il presidente. Lucchesi, essendo stato il più votato assieme a un collega del Veneto, ha anche possibilità di essere tra i papabili per la presidenza nazionale.

Resta comunque un successo per la categoria dei geometri lucchesi, oggi rappresentati a livello nazionale dall'attuale presidente del Collegio provinciale. "Una bella soddisfazione - conclude Pietro Lucchesi - che però è solo l'inizio del percorso che vogliamo fare con il nostro movimento Geometriè che vede tra i protagonisti anche i giovani del nostro collegio di Lucca e anche di moltissime altre regioni, che hanno dimostrato una grande vitalità, oltre a passione per il proprio lavoro e professionalità che può farci solo ben sperare per il futuro dei geometri".