Prova di accensione per il nuovo impianto d'illuminazione della rotatoria di Porta Sant'Anna

giovedì, 15 novembre 2018, 18:55

Aism (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) sezione provinciale di Lucca rinnova la sua presenza con il neoeletto Consiglio Direttivo Provinciale. Le votazioni si sono tenute sabato 27 ottobre presso la sede Aism e il 7 novembre sono stati eletti i membri della giunta

giovedì, 15 novembre 2018, 17:16

Prorogata l'ordinanza relativa alla regolazione del traffico sulla via del Brennero dove Geal spa sta realizzando la posa della nuova tubatura che alimenterà l'acquedotto urbano di Lucca collegando la cosiddetta cabina Orzali alla Centrale dell'acquedotto

mercoledì, 14 novembre 2018, 17:45

La famiglia Benvenuti informa quanti volessero rendere omaggio e salutare Riccardo che la salma sarà esposta, presso l'obitorio di Lucca, domani (venerdì 16) a partire dal primo pomeriggio, mentre i funerali si terranno sabato 17, alle 10, nella Basilica di San Frediano a Lucca

mercoledì, 14 novembre 2018, 17:30

Tante le persone che oggi pomeriggio si sono strette, nella chiesa di San Pietro a Vico, per l'ultimo saluto a Marino Nelli, l'operaio di 48 anni morto la sera di sabato 10 novembre, dopo essere stato per ore in coma a seguito di un tragico incidente avvenuto nelle prime ore...

mercoledì, 14 novembre 2018, 16:43

Previsto il rifacimento degli infissi e tinteggiatura delle superfici esterne 140mila euro di opere di cui 100mila finanziati dalla Regione Toscana

mercoledì, 14 novembre 2018, 15:14

Dietro i massaggi orientali di due centri specializzati di Sant'Anna si nascondeva un'attività di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. É questo il risultato di una lunga attività di osservazione sul posto e investigazione su siti internet specializzati in "escort e massaggi erotici" che ha condotto la polizia in due centri...