Quattro bed & breakfast e affittacamere irregolari a Lucca

Altri articoli in Cronaca

martedì, 20 novembre 2018, 16:46

Visita dell'assessore alla mobilità e ai trasporti, Gabriele Bove, all'azienda Ctt Nord in viale Luporini, a Sant'Anna. Accompagnato dall'ingegnere Emiliano Cipriani, responsabile del settore manutenzione veicoli, l'assessore e il presidente Andrea Zavanella hanno incontrato i dipendenti, i meccanici e i dirigenti dell'azienda, per approfondire varie tematiche, tra cui in particolare...

martedì, 20 novembre 2018, 16:43

È stato approvato questa mattina in giunta comunale il progetto esecutivo per il completo rinnovo dell'illuminazione pubblica lungo la via del Brennero al Piaggione. L'impianto esistente composto da 17 punti luce è infatti obsoleto

martedì, 20 novembre 2018, 12:00

E’ di 100 mila euro complessivi il contributo che la provincia di Lucca, grazie all'assegnazione ottenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, destinerà alle famiglie meno abbienti del territorio per l'acquisto di libri scolastici e per altri sussidi all'attività didattica

martedì, 20 novembre 2018, 09:26

Il presidente del Centro Nazionale per il Volontariato (Cnv) Pier Giorgio Licheri spiega il senso del ciclo di incontri che è stato avviato nel mese di novembre e con il quale il Cnv stesso vuole coinvolgere persone e associazioni, non solo quelle che hanno scritto la sua storia

lunedì, 19 novembre 2018, 20:51

Ha formalizzato stamani querela ai carabinieri di Lucca la madre del 14enne picchiato sabato scorso a Porta San Pietro per motivi sentimentali. Al momento è ancora ignota l'identità degli aggressori, ma i militari dell'Arma sono già sulle loro tracce

lunedì, 19 novembre 2018, 17:38

I carabinieri del comando provinciale di Lucca, nell’ambito dell’operazione “Week-end Sicuro”, anche nel fine settimana hanno operato una serie di controlli straordinari alla viabilità ed agli esercizi pubblici in tutto la provincia