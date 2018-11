Cronaca



Quattro nuove aule per l'agrario Busdraghi

sabato, 10 novembre 2018, 11:54

di eliseo biancalana

Sono state ufficialmente inaugurate stamani le quattro nuove aule dell'Istituto Tecnico Agrario "Brancoli-Busdraghi" di Lucca. Alla cerimonia erano presenti il presidente della provincia Luca Menesini, il sindaco Alessandro Tambellini, la dirigente dell'ufficio scolastico Donatella Buonriposi, il preside Cesare Lazzari e la dirigente provinciale Francesca Lazzari.



Per la riqualificazione della palazzina adiacente all'edificio denominato "ex Cori", Palazzo Ducale ha investito 545mila euro. Si tratta di risorse provenienti per il 44 per cento da fondi ordinari della provincia, mentre il resto è arrivato dalla regione. Nei locali recuperati sono state ricavate 4 aule, con annessi servizi e uno spazio attrezzato per il custode. La ristrutturazione e l'ammodernamento del fabbricato (che era stato dichiarato inagibile nel 2010) fa parte del secondo lotto dell'intervento di restauro sulla scuola. Nel complesso, Palazzo Ducale ha stanziato a oggi quasi 2 milioni di euro per riqualificare l'agrario di Mutigliano, e per il futuro sono già previsti ulteriori interventi sui locali dell'ex fienile e su altri manufatti.



"È un ulteriore tassello nella riqualificazione dell'Istituto Agrario, che è una scuola tecnica tra le più importanti a livello regionale" ha affermato il presidente Menesini. "La provincia - ha sottolineato - continua a essere un ente molto attento e fattivo nell'edilizia scolastica". Menesini ha inoltre spiegato che, per il terzo lotto di lavori, Palazzo Ducale confida nelle risorse che dovrebbero arrivare dal bando regionale BEI.



Soddisfatte le autorità scolastiche. "La ristrutturazione consentirà di avere un maggior numero di iscrizioni" ha osservato la dirigente Buonriposi, che ha definito l'ambito agrario "un settore in crescita". "Quattro aule possono sembrare poche, ma per noi vogliono dire tanto, perché consentono di ridurre l'affollamento nel padiglione storico" ha sostenuto il preside Lazzari, che ha elogiato l'intervento della provincia.