Cronaca



Ruba abiti all'OVS e nella fuga perde una scarpa: arrestato 24enne senegalese già ai domiciari

venerdì, 30 novembre 2018, 16:00

Intorno alle 11:30 di questa mattina, dopo una rocambolesca fuga per le vie del centro cittadino, le volanti hanno arrestato un cittadino senegalese, 24 anni, per rapina impropria ai danni del OVS del centro.

Il giovane, dopo essersi impossessato di diversi capi di abbigliamento all'interno del negozio, una volta fuori dal negozio è stato fermato da un addetto alla vigilanza, il quale gli ha chiesto di restituire i vestiti che aveva nascosto nello zaino. Per tutta risposta, il senegalese, già noto alla polizia, si è rifiutato e ha provato a scappare, ma l'addetto alla vigilanza lo ha bloccato per impedirgli la fuga. Ne è nata una colluttazione dalla quale il vigilante ne è uscito con una prognosi di cinque giorni. In seguito alla colluttazione il 24enne è riuscito a scappare perdendo una scarpa e, grazie alla segnalazione al 113 di vari cittadini che di volta in volta indicavano la via di fuga, le volanti sono riusciti a rintracciarlo alle spalle dell'Esselunga di via Carlo del Prete su una bicicletta.

Alla vista degli agenti il giovane ha cercato nuovamente di fuggirem ma dopo un lungo inseguimento, prima a piedi, poi con l'ausilio di alcuni passanti che hanno dato un "passaggio" agli agenti, questi ultimi sono riusciti a bloccarlo, ma solo con l'uso della forza, visto che anche una volta acciuffato il senegalese ha tentato di dimenarsi per fuggire. Una volta condotto negli uffici della questura è emerso, tra l'altro, che l'uomo era anche agli arresti domiciliari, pertanto è stato arrestato in attesa della direttissima.