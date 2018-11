San Luca, festeggiato il terzo compleanno di “Giochiamo in sala operatoria"

Altri articoli in Cronaca

sabato, 10 novembre 2018, 13:22

Collaudato nei giorni scorsi dai tecnici specializzati è diventato operativo oggi l’ascensore installato dalla provincia all’interno dello storico Palazzo Buonvisi in via Fillungo, a Lucca, sede centrale del Liceo artistico “Passaglia” che accoglie oltre 250 studenti

sabato, 10 novembre 2018, 12:52

Premiati i vincitori dell'ultima estrazione del concorso “Differenzia e vinci”, promosso dal comune di Lucca e da Sistema Ambiente per incentivare il corretto smaltimento dei rifiuti attraverso la raccolta differenziata; il concorso, iniziato a febbraio è terminato il 15 ottobre scorso

sabato, 10 novembre 2018, 12:14

I progetti sono già pronti ed inizieranno entro fine anno i lavori sul Magra, Taverone e Serchio grazie ad un finanziamento straordinario di 100 mila euro del Consorzio che il presidente Ridolfi proporrà di approvare alla prossima assemblea consortile con un'apposita variazione di bilancio

sabato, 10 novembre 2018, 11:54

Sono state ufficialmente inaugurate stamani le quattro nuove aule dell'Istituto Tecnico Agrario "Brancoli-Busdraghi" di Lucca. Alla cerimonia erano presenti il presidente della provincia Luca Menesini, il sindaco Alessandro Tambellini, la dirigente dell'ufficio scolastico Donatella Buonriposi, il preside Cesare Lazzari e la dirigente provinciale Francesca Lazzari

sabato, 10 novembre 2018, 10:59

L'incidente è avvenuto verso le 5.54, nei pressi di San Pietro a Vico. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con tre mezzi. Ad avere la peggio è stato un uomo di 48 anni, M.N, che è finito in coma ed è ora ricoverato in rianimazione all'ospedale San Luca...

venerdì, 9 novembre 2018, 17:31

Dalle ore 21 di questa sera alle ore 6 di lunedì 12 novembre chiude al transito la via del Brennero nel tratto interessato dai lavori Geal in prossimità all'intersezione con via Matteo Civitali (cabina Orzali), il tratto fra via Matteo Civitali e via dei Salicchi sarà quindi accessibile solo per...