Cronaca



Scomparso Spartaco Ghiglioni, primo trapiantato di cuore in Toscana

venerdì, 2 novembre 2018, 16:35

Nella notte è scomparso Spartaco Ghiglioni, 77 anni, ex funzionario in pensione delle imposte dirette, abitante a Sesto di Moriano. Oltre che per essere il padre dell'ex- assessore Gianluca Ghiglioni, Spartaco era noto per essere stato il primo trapiantato di cuore in Toscana, intervento avvenuto il 24 Marzo 1987, a Pavia. Tra l'altro il cuore fu donato dalla famiglia di una 19enne prematuramente scomparsa che si chiamava Alessandra. Proprio in suo ricordo Spartaco e sua moglie Deni Cortopassi, che è venuta a mancare 3 anni fa per una malattia incurabile, chiamarono così la loro figlia nata nel 1990. Ghiglioni è il terzo trapiantato al mondo per longevità dopo l'operazione, dietro a un inglese (33 anni ) e a un italiano (32). Lo piangono i figli Gianluca, Daisy, Stefania e , appunto, Alessandra. I funerali si svolgeranno lunedi 5 Novembre, alle ore 15,30, presso la Chiesa di S.Anna.