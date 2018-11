Cronaca



Scontro auto - tir: variante di Ponte a Moriano bloccata per tre ore

lunedì, 19 novembre 2018, 14:58

di andrea cosimini

Alle 11.30 un camion proveniente da Lucca e una macchina che sopraggiungeva nel senso opposto si sono scontrati. Ancora tutta da chiarire la dinamica. Da una prima e sommaria ricostruzione, però, il mezzo pesante, scontrandosi con l'auto, si sarebbe intraversato all'interno della prima galleria (venendo da Lucca) della variante di Ponte a Moriano, sul Brennero, bloccando il traffico. E' stato necessario l'intervento di una gru per rimuovere il mezzo e liberare la strada.



Grossi disagi anche sul fondovalle, per gli automobilisti provenienti da Garfagnana e Mediavalle, in quanto ad essere bloccata è risultata un'arteria principale. Non si registrano fortunatamente feriti nello scontro. Il traffico è però rimasto congestionato per 2 ore e 49 minuti prima dello sgombero del mezzo.

