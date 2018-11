Scontro sul viale Europa, morto l'artista Riccardo Benvenuti

Altri articoli in Cronaca

martedì, 13 novembre 2018, 17:05

Incidente stradale intorno alle 16.40 alla rotatoria tra via Consani e Via Nottolini. Un suv Kia, condotto da una donna, ha urtato uno scooter con in sella un ragazzo che è stato sbalzato a terra

martedì, 13 novembre 2018, 14:44

Prende il via per il secondo anno consecutivo il concorso “Un poster per la salute”, ideato dall’associazione “Amici del cuore” di Lucca, presieduta da Raffaele Faillace, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca e Massa Carrara e il comune di Lucca

martedì, 13 novembre 2018, 11:58

La provincia di Lucca informa che da giovedì 15 novembre torna in vigore, a livello nazionale, l'ordinanza che prevede l'obbligo di catene su tutti i veicoli a quattro ruote (auto, mezzi pesanti e tir) o gli pneumatici da neve montati, su tutte le strade provinciali, regionali e statali sopra i...

lunedì, 12 novembre 2018, 16:32

Queste le parole, dopo l'udienza tenutasi questa mattina, di Guido Dal Porto, 58 anni, ex imprenditore di San Ginese, al quale nell'aprile 2016 fu asportato per errore il rene destro sano, al posto del sinistro colpito da un tumore

lunedì, 12 novembre 2018, 13:26

C'è un possibile acquirente per l'azienda calzaturiera Nora-Spirale di Monsagrati (Pescaglia), i cui 42 lavoratori saranno licenziati dopo il 31 dicembre 2018, ovvero dopo la chiusura dello stabilimento. Lo ha annunciato oggi in conferenza stampa Roberto Capobianco, presidente di Conflavoro Pmi

lunedì, 12 novembre 2018, 13:18

Per l’ambito territoriale di Lucca (Piana e Valle del Serchio) sono a disposizione in totale 44 mila 380 dosi di vaccino