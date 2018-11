Cronaca



Scontro tra due auto sul Brennero: 48enne in coma

sabato, 10 novembre 2018, 10:59

Drammatico incidente nella prima mattinata di oggi sulla via del Brennero. Due auto si sono scontrate e uno dei due conducenti è finito in coma. Attualmente l'uomo è ora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale San Luca di Lucca.

L'incidente è avvenuto verso le 5.54, nei pressi di un incrocio in località San Pietro a Vico. Allertato il 118, sono intervenute un'automedica e due ambulanze, una della Croce Rossa di Lucca e una della Croce Verde di Ponte a Moriano. Ad avere la peggio è stato un uomo di 48 anni, M.N, che è stato trasportato in codice rosso al San Luca, dove è attualmente ricoverato in rianimazione. Non hanno invece destato particolari preoccupazioni le condizioni di salute dell'altro automobilista.

Secondo una prima sommaria ricostruzione, l'auto di M.N. stava entrando sulla via del Brennero, quando è avvenuto l'urto con l'altra vettura. Sul posto è intervenuta la polizia stradale per i rilievi del caso.



Eliseo Biancalana