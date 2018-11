Sequestro giudiziario per la cannoniera est del baluardo San Regolo. Avvisi di garanzia per mancata messa in sicurezza

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 29 novembre 2018, 19:38

Lavori in corso in piazza Grande: la giostra storica Bonani per tutte le prossime feste, da sabato 1 dicembre a dopo Befana, sarà presente in piazza Napoleone per la gioia dei piccini e anche degli adulti

giovedì, 29 novembre 2018, 14:44

Un gruppo numeroso di studenti del liceo artistico Stagi di Pietrasanta è arrivato sotto palazzo Ducale a Lucca per far sentire la sua voce ai dirigenti provinciali ed evidenziare i disagi presenti nella loro scuola, dovuti principalmente a una serie di problemi strutturali dell'edificio, e chiedere che vengano fatti degli...

giovedì, 29 novembre 2018, 12:09

Presentato stamattina, alle 11, il calendario storico dell’Arma per il 2019 dal comandante generale dell’Arma, Giovanni Nistri, presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma

giovedì, 29 novembre 2018, 10:15

Assegnati alla provincia di Lucca 14 milioni 450 mila euro per la realizzazione del nuovo ponte sul Fiume Serchio nel comune di Lucca. Lo stabilisce una delibera, proposta dall'assessore regionale a infrastrutture e trasporti Vincenzo Ceccarelli e approvata dalla giunta nel corso dell'ultima seduta

mercoledì, 28 novembre 2018, 16:22

Si tratta di Giuseppe Esposti 36 anni residente a Viareggio. L'uomo è stato arrestato ieri pomeriggio, a Reggio Emilia dove è stato trovato in un B&B con la compagna Lisa Mastini 40 anni di origine sinta, sottoposta, nell’ambito del medesimo procedimento e per lo stesso reato, alla misura cautelare dell’obbligo...

mercoledì, 28 novembre 2018, 13:25

Il Desco 2018 diventa accessibile ai disabili grazie a quattro nuove pedane posizionate agli accessi dei chiostri. L'iniziativa è stata presentata stamani da Samuele Cosentino (commissione Desco 2018)