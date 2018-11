Cronaca



Si innamora di una educatrice e la perseguita: rifugiato arrestato per stalking

mercoledì, 21 novembre 2018, 18:34

Stamattina la polizia ha tratto in arresto un cittadino della Guinea di 29 anni, rifugiato abitante nel centro di via della Rosa, per stalking ai danni di una educatrice lucchese e resistenza a pubblico ufficiale.

Gli atti persecutori sono stati commessi in danno di una educatrice conosciuta durante le attività organizzate dal centro che lo aveva accolto, e dal quale in seguito è stato allontanato a causa dei suoi atteggiamenti violenti e anti sociali. Si era innamorato a tal punto che aveva deciso di sposare la ragazza non ammettendo il rifiuto. Più volte, infatti, aveva detto che, nel suo paese, "l'uomo sceglie la donna, e lei non può rifiutarsi".

Da circa un anno, quindi, la perseguitava, senza usare violenza

Oggi, però, quando l'ha intercettata in un bar, l'ha stretta ad un braccio brandendo una pietra. Gli avventori hanno aiutato la donna e chiamato il 113. Al loro arrivo gli operatori della Volante sono stati costretti ad affrontare fisicamente il ragazzo, che continuava a brandire la pietra. Arrestato per violenza al pubblico ufficiale, è stato processato per direttissima in tarda mattinata. Il giudice ha disposto per lui l'obbligo di firma e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima.